Darts-EM: European Championship LIVE in TV, Stream & Ticker - Pikachu gefordert!

Das nächste Major-Turnier auf der PDC Tour steht auf dem Programm: Die European Darts Championship 2024 findet vom 24. bis 27. Oktober in Dortmund statt. Nach Martin Schindler und Gabriel Clemens greift am Freitag auch Ricardo Pietreczko ins Geschehen ein. SPORT1 überträgt die Darts-EM live im Free-TV und im Livestream.

SPORT1 überträgt die European Darts Championship am Wochenende auch im TV, aber am Freitag ist die Darts-EM live ab 19 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen.

Die European Darts Championship heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Darts-EM: Schindler & Clemens schon raus

Pietreczko gegen Heta gefordert

Nachdem Schindler und Clemens bereits am Donnerstagabend gefordert waren, greift am Freitagabend auch der dritte deutsche Darts-Profi ins Rennen um den Turniersieg ein. „Pikachu“ bekommt es um 20:30 Uhr mit dem Australier Damon Heta zu tun. Der 37-Jährige hat im Jahr 2022 ein Major-Turnier in Frankfurt gewonnen und stellte sein Können in diesem Jahr mit dem Halbfinal-Einzug bei den UK Open unter Beweis. Als Weltranglisten-Elfter ist er gegen Pietreczko (33.) in der Favoritenrolle.