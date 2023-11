Sensation! Ein Unbekannter schockt die Darts-Welt

Der Grand Slam of Darts (täglich LIVE im TV auf SPORT1 ) hatte schon am ersten Tag seine erste große Überraschung. Stowe Buntz kannten vor seinem Auftaktspiel gegen den zweimaligen Weltmeister Peter Wright wohl nur die absoluten Experten.

Gerade einmal sechs Legs brauchte der US-Amerikaner, um sich auf einen Schlag in der gesamten Darts-Welt bekannt zu machen. Mit 5:1 deklassierte er den Schotten , der derzeit in der Weltrangliste auf Platz zwei steht.

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, suchte der 44-Jährige nach den richtigen Worten. Schließlich hatte er nicht nur sein allererstes Spiel auf einer großen europäischen Darts-Bühne gewonnen.

Buntz über Wright: „Eine große Inspiration“

Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Der 44-Jährige ging gegen den Engländer mit 2:0 in Führung, ehe Bunting das dritte Leg zum 1:2 Anschluss gewann. Doch im vierten Leg stellte der US-Amerikaner den alten Abstand wieder her.

Dass Buntz überhaupt auf die große Bühne des Grand Slam of Darts geschafft hat, ist vor allem deswegen so überraschend, weil er seit Jahren verschwunden war von der internationalen Bühne.

Buntz jahrelang weg von der Bildfläche

In den Jahren 2007 und 2008 schied er bei den US Open jeweils schon in der zweiten Runde aus. Nicht weiter ging es bei ihm auch bei der North American Darts Championship.