Darts-WM: Schindler vs. Clemens! Wer ist Deutschlands Nummer 1 im Darts?

Dabei belegt Schindler Platz 29 und Clemens den 25. Rang. In der Order of Merit für 2022 - in der offiziellen Order of Merit fließen hingegen die Preisgelder von zwei Jahren ein - hat jedoch Schindler die Nase vorn. Mit 133.750 Pfund liegt er in diesem Jahr auf Rang 19, während Clemens auf Position 28 (105.750 Pfund) zu finden ist. Daher stellt sich durchaus die Frage nach der wahren Nummer eins! (Die Preisgelder für die WM)