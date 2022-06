"Belastende Vorgeschichte": Ex-BVB-Manager Meier spricht über Rose, Terzic, Klopp, Herrlich

Meier: Die Geschichte ist geschrieben. Auch meine Rolle wird in der Rückschau nicht mehr so negativ gesehen wie damals. Insofern war und bin ich mit dem BVB im Reinen und kann mich an der positiven Weiter-Entwicklung des BVB genauso erfreuen. Aber genauso gerne denke ich auch die erfolgreiche Zeit zurück, als ich in der Verantwortung stand. Das waren drei hochemotionale Deutsche Meisterschaften, der sensationelle Champions-League-Sieg und dann durften wir uns auch noch Weltpokal-Sieger nennen. Zudem fallen die großen Projekte, als die Weichen für eine erfolgreiche BVB-Zukunft gestellt wurden, unter meine Ägide: Der Stadionbau sowie der Börsengang. All das durfte ich gestalten während meiner fast 16-jährigen Tätigkeit für den BVB.