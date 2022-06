FC Bayern: Die Transferbilanz von Hasan Salihamidzic mit Mané, Davies, Alaba

2020 wechselte der Stürmer für drei Millionen Euro vom Hamburger SV in den Süden und sollte dort seinen Platz im Sturm finden. Der Durchbruch blieb Arp in München aber verwehrt. In diesem Sommer wurde sein Vertrag schließlich aufgelöst. Es gilt als ausgemacht, dass der ehemalige HSV-Youngster ablösefrei zu Holstein Kiel wechselt. In der vergangenen Saison war Arp an die Störche ausgeliehen.