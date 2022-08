Jude Bellingham - Dortmunds neuer Boss

„Er macht all das, was man sich als Trainer wünscht“, schwärmte letztes Jahr Ex-Trainer Marco Rose bei SPORT1 vom unermüdlichen Einsatz. Der Siegeswille des BVB-Stars kam auch in der Mannschaft gut an: „Jude ist jetzt schon einer, der voran geht. Er ist jetzt schon einer der lautesten im Team. Ich habe ihm schon 25-mal in diesem Jahr gesagt, dass ich ihn einfach liebe“, gestand Vizekapitän Mats Hummels im Interview mit DAZN.