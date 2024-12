Kimmich-Poker: Das würde mich schwer verwundern

Stefan Effenberg 01.12.2024 • 21:37 Uhr Stefan Effenberg blickt in seiner STAHLWERK-Doppelpass-Kolumne auf die Nachwehen des BVB-Bayern-Duells - und glaubt zu wissen, wie Bayerns Verhandlungen mit Joshua Kimmich ausgehen werden.

Liebe Fußball-Freunde,

dieses 1:1 im Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern bringt den BVB schon einen Schritt weiter.

Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Bayern kann gut damit leben, Dortmund kann sehr gut damit leben - auch, weil sie nicht verloren haben, das Resultat ist von daher für beide Teams absolut in Ordnung. Bei der Borussia hast du hinten raus gesehen, dass da ein paar Körner fehlen. Aber sie hatten ihr Spiel in Zagreb in der Champions League ja auch 24 Stunden später absolviert als die Bayern, und Reisen sind eben extrem anstrengend. Das haben die Spieler dann auch gemerkt und gespürt, nicht mehr so gegenhalten, den Ball nicht mehr vorn halten zu können.

Effenberg: Kane mit bitterem Ausfall für Bayern

Was BVB-Shootingstar und -Torschützen Jamie Gittens betrifft: Unabhängig von diesen hohen Ablösesummen, die da für ihn gehandelt werden - viel wichtiger für den Jungen ist doch, dass er das Vertrauen spürt und eine solche Leistung über eine gesamte Saison bringen kann. Natürlich ist er ein Unterschiedsspieler, aber damit sollte sich der Junge nicht beschäftigen. Genauso ist es auch bei Florian Wirtz in Leverkusen, der dauernd mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird: Für so junge Spieler und deren Entwicklung ist es einfach besser, noch dort zu bleiben, wo sie gerade sind.

Für die Bayern ist es nun natürlich bitter, dass Harry Kane ausfällt. Das kannst du nicht zu 100 Prozent auffangen. Wenn er fehlt, dann ist da ein Vakuum, weil du eben kein Backup mehr hast auf seiner Position wie vorher mit Eric Maxim Choupo-Moting.

Du hast jetzt keinen robusten Spieler mehr vorn mit 1,90 Meter plus - einen, der die Bälle auch mal halten und festmachen kann. Das kann Thomas Müller nicht, auch wenn Müller immer eine Option ist. Eine andere Option hast du aber auch nicht. Jetzt gilt es für Müller mit seiner Erfahrung, für die Mannschaft da zu sein.

Kimmich-Poker: Das ist entscheidend

Zum Poker von Joshua Kimmich hinsichtlich einer Vertragsverlängerung: Entscheidend war, dass Vincent Kompany ihn von hinten rechts weggeholt und zu ihm gesagt hat: Du bist mein zentraler Mittelfeldspieler. Da fühlt er sich wohl, und Kimmich ist ja auch ansonsten wiedererstarkt: Zum einen wegen seiner Erfahrung, aber auch, weil er das Vertrauen vom Trainierteam spürt.

Er ist gedanklich noch ein bisschen in der Vergangenheit, was da bei Bayern passiert ist und über ihn gesagt wurde. Aber entscheidend ist am Ende doch, was in der Gegenwart ist und in der Zukunft sein wird. Dabei ist die Familie natürlich immer ein ganz wichtiger Baustein - wenn man sich nämlich wohlfühlt, wenn man hochangesehen ist und der Verein einen nun will. Er wird ja auch noch der kommende Kapitän. Was also bitteschön spricht gegen einen neuen Vertrag?! Selbst wenn es ein, zwei Millionen Gehalt am Ende weniger sind - dann packst du eben hintenraus ein Jahr drauf, dann ist es dieselbe Summe.

Wenn Kimmich nicht verlängert, dann würde mich das schwer verwundern. Er wird sich über Weihnachten wirklich Gedanken machen. Im Januar, spätestens im Februar wird es dann eine Entscheidung geben, und die wird pro Bayern München ausfallen. Wie gesagt: Er spürt das Vertrauen durch Kompany, dadurch ist er stärker geworden.

Neuer wird auf jeden Fall noch ein Jahr dranhängen

Hinsichtlich der Zukunft von Manuel Neuer wiederum ist mein Gefühl, dass er auf jeden Fall noch ein Jahr dranhängen wird.

Er darf auch nicht vergessen, dass der Verein zu ihm gehalten hatte in seiner schwierigsten Zeit, als er den Ski-Unfall hatte. Das ist ein entscheidender Punkt, genauso dass er wieder bei 100 Prozent ist. Es gibt für mich in der Bundesliga und auch weltweit im Tor keinen Besseren als Manuel Neuer, insofern würde es absolut Sinn machen, wenn er weiterspielt.

Immer gravierender wird die Krise bei RB Leipzig nach der Pleite gegen den VfL Wolfsburg (1:5) : Es fehlen momentan eben auch Unterschiedsspieler wie Yussuf Poulsen. Das ist durchaus vergleichbar mit Harry Kane bei Bayern - da bricht dir dann schon etwas weg. Du kannst in dieser Situation jetzt allein versuchen, etwas mit Worten zu ändern - und darauf hoffen, dass sich im Kopf etwas ändert. Das muss Trainer Marco Rose der Mannschaft einimpfen.

Unruhe wie nun durch den Abgang von Rouven Schröder sollte sich trotzdem nicht auf die Mannschaft auswirken. Denn die Spieler haben nur eine Aufgabe: Trainieren und die Spiele möglichst erfolgreich zu absolvieren.

RB-Krise: Führungsspieler müssen vorangehen

Du gehst ja davon aus, dass dein Kader verletzungsfrei bleibt und du mit deinen Topspielern durchspielen kannst. Aber: Leipzig hat dasselbe Problem wie Borussia Dortmund. Beide hatten den besten Saisonstart, alle waren an Bord, dann aber brechen dir die große Stützen weg. Das kannst du dann nicht mehr kompensieren - und schon hast du ein Problem. Das soll keine Entschuldung sein, aber es ist für solche Teams mit solchen Ansprüchen ein entscheidender Faktor.

So oder so jedoch: Jetzt musst du die Führungsspieler ziehen. Ein Willi Orban, ein Kevin Kampl, ein Christoph Baumgartner - die müssen jetzt vorangehen bei dieser Katastrophen-Statistik zur Zweikampfstärke. Es muss aus der Mannschat kommen, zu sagen: ‚Auch wenn wir das Spiel nicht mehr drehen können, müssen wir dem Gegner weh tun.‘ Du musst bereit sein, eine Szene kaputtzumachen, mit allem, was du hast. Du musst böse spielen, du musst fies spielen - ansonsten kriegst du zu Recht Pfiffe der eigenen Fans. Vor dem Pokalspiel musst du jetzt auch nicht mehr groß trainieren, sondern die Spieler bei der Ehre packen und das einfache Fußball-ABC beherzigen.

