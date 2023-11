DFB-Team: Auf diese Fragen braucht Nagelsmann Antworten

Auf dem Papier nur ein Freundschaftsspiel. In der Realität eine wegweisende Aufgabe, die darüber entscheidet, mit welchem Gefühl Fußball-Deutschland ins Heim-EM-Jahr 2024 geht.

Ein Sieg beim Prestige-Duell mit Österreich am Dienstag in Wien (ab 20,45 Uhr im LIVETICKER) wäre enorm wichtig für die Stimmung in der Mannschaft, aber auch im Land. Der DFB-Elf bietet sich nicht nur die Chance, Wiedergutmachung für die bittere 2:3-Heimpleite gegen die Türkei zu betreiben. Es ist zugleich die letzte Gelegenheit, einen Haken hinter das schwache Länderspiel-Jahr 2023 zu setzen und mit Selbstvertrauen und Euphorie nach vorne zu blicken.