DFB-Präsident spricht über die Nagelsmann-Verlängerung

Nagelsmann hatte vor seiner Verlängerung eine gewisse EM-Euphorie in Deutschland entfacht. Für die beiden Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande nominierte der Bundestrainer viele neue Spieler, die in der laufenden Spielzeit in ihren Vereinen gute Leistungen zeigen. Durch die beiden Siege gegen die großen Gegner stieg die Vorfreude im Land des EM-Gastgebers wieder erheblich an.