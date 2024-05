Vier deutsche Torhüter für die EM - Ortega-Frage spaltet zwei Ex-Stars

Deutschland war schon immer ein Torwartland. Mit der maximalen Stärke an Keepern will Bundestrainer Julian Nagelsmann auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land ab dem 14. Juni angreifen, wenn die deutsche Nationalmannschaft in München das Eröffnungsspiel gegen Schottland bestreitet. 27 Spieler wurden in seinen vorläufigen Kader für die Heim-EM berufen, darunter vier Torhüter.