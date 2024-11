Zaubertor lässt Englands Kane-Ärger vergessen

England gewinnt mit 3:0 in Griechenland und ist damit auf Kurs in der Nations League. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht allerdings weder Harry Kane noch Jude Bellingham, sondern viel mehr ein Debütant aus Liverpool.

So schnell kann sich die Stimmung rund um eine Nationalmannschaft ändern: Nachdem in den vergangenen Tagen wilde Diskussionen rund um die Absagen-Flut und die heftige Kritik von Kapitän Harry Kane die englische Presse bestimmt hatten, setzte die englische Nationalmannschaft mit ihrem 3:0-Erfolg in Griechenland ein positives Ausrufezeichen.