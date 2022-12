WM 2022: Head-to-Head vor WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien

Zum perfekten Zeitpunkt befindet sich Messi in absoluter Top-Form - sogar angepasst an seine Sphären. Jede gefährliche Aktion läuft über La Pulga. Bei seiner Tor-Vorlage gegen Kroatien dribbelt er in bester Maradona-Manier über den ganzen Platz und lässt Gvardiol ziemlich alt aussehen. In dieser Form wird er für Frankreich ein großes Problem. Seine insgesamt 14 Schüsse aufs sind Tor außerdem Bestwert bei dieser WM, durch seine fünf Tore (drei Elfmeter) hat er im Duell mit Mbappé außerdem beste Chance auf den goldenen Ball. (NEWS: Hat Argentinien bereits Messis Erben?)