FC Barcelona: Nicht nur Lewandowski droht Tribüne! So viele Stars sind noch nicht spielberechtigt

Der 25-jährige Brasilianer, der in der vergangenen Premier-League-Saison elf Tore und drei Assists beisteuerte, glänzte in der Vorbereitung mit sechs Torbeteiligungen in fünf Testspielen (zwei Tore, vier Vorlagen), obwohl er nur einmal mehr als 60 Minuten zum Einsatz kam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)