Michael Ballack mit heftiger Kritik an Timo Werner - "zu brav" und ohne "nötige Ellbogenmentalität“

Daher hat Ballack, der in seinen 98 Länderspielen für Deutschland oftmals vorangegangen und eine unumstrittene Führungspersönlichkeit war, eine Forderung an Werner: „Er scheint mir ein netter Kerl zu sein, aber er muss versuchen, den Schalter umzulegen - dass er an sich wieder glaubt.“ Sollte sich das nicht ändern, „wird er es weiter schwer haben.“