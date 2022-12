Premier League: Kane historisch nach Schmähgesängen - Rekord am Boxing Day

Er erzielte in der 65. Minute per Kopf den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 der Spurs. Damit ist der Stürmer alleiniger Tor-Rekordhalter am Boxing Day in der Premier League - mit zehn Toren in sieben Spielen! Zudem traf er in jedem seiner sieben gespielten Partien am Boxing Day, dem zweiten Weihnachtsfeiertag. (NEWS: Dieses Juwel macht England verrückt)