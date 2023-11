Cowboys - Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2023

Unser Cowboys - Seahawks Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 01.12.2023 lautet: Bevor auf Dallas im Endspurt ein wirklich hartes Programm wartet, ist „Big D“ gegen die Hawks der klare Favorit. Das spricht im Wett Tipp heute für einen klaren Heimsieg.

Vor allem in der NFC geht es in der NFL-Saison 2023 spannend zu. Mit den Eagles (10-1), den 49ers (8-3) und den Cowboys (8-3) können drei Teams schon für die Playoffs planen und dürfen auch auf die Super-Bowl-Teilnahme hoffen.

Die gute Form von Dallas wird im Endspurt der Regular Season noch mal auf den Prüfstand gestellt. Bevor „Big D“ noch auf Teams wie die Eagles, die Bills, die Dolphins und die Lions trifft, geht es im Thursday Night Game von Week 13 daheim gegen die Seattle Seahawks.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Sieg Dallas mit HC -6,5″.

Darum tippen wir bei Cowboys vs Seahawks auf „Sieg Dallas mit HC -6,5″:

Die Cowboys haben die beste Offense der NFL

Seattle hat 3 der letzten 4 Spiele verloren

Die Seahawks kommen in den jüngsten 4 Partien nur auf 3 TDs

Cowboys vs Seahawks Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, die für ihre Kunden auch immer wieder Freiwetten parat haben, sind die Hausherren bei der Cowboys vs Seahawks Prognose mit einem Spread von minus 8,5 Punkten die klaren Favoriten. Das „Über/Unter“ liegt bei 46,5 Punkten.

So wird ein Heimsieg gerade mal mit Quoten im Schnitt von 1,23 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 4,21.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cowboys vs Seahawks Prognose: Die Dallas-Offense ist „on fire“

Am vergangenen Wochenende gewannen die Dallas Cowboys mit dem 45:10 gegen die Commanders ihr drittes Spiel in Serie. Im Mittelpunkt der Partie stand Cowboys-QB Dak Prescott, der auf 22 von 32 Pässen für 331 Yards kam und mit vier Touchdowns (null INTs) ein starkes Passer Rating von 142,1 erzielte.

Prescott hat in den letzten sechs Spielen 18 Touchdown-Pässe und nur zwei Interceptions vorzuweisen. Hinter seiner stabilen O-Line geriet der Spielmacher in Woche 12 nur sieben Mal unter Druck.

Zum siebten Mal in den bisherigen elf Spielen schaffte „Big D“ 30 oder mehr Punkte. In den letzten sechs Heimspielen hat das Team von Head Coach Mike McCarthy auch immer mehr als 30 Zähler aufs Board gebracht und damit einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt.

Auch die Defense von „America‘s Team“ überzeugte gegen Washington und verzeichnete 28 Pressures auf den gegnerischen Quarterback. Corner DaRon Bland schaffte dabei seine fünfte Pick Six in dieser Saison und stellte damit eine neue NFL-Bestmarke auf. Nur ein Team hat bisher weniger Pass Yards zugelassen.

Zwischenzeitlich durfte Seattle in der NFC West sogar auf den ersten Platz hoffen. Nach dem klaren 13:31 in Week 12 gegen die 49ers haben die Seahawks aber nun zwei Spiele Rückstand auf San Francisco. Vor allem die Offense tat sich gegen die Niners schwer und kam lediglich auf 14 First Downs, 220 Total Yards und 88 Rushing Yards.

Die Bilanz bei den 3rd Downs lautete sogar 3-11. Auch die O-Line hatte einen schweren Stand. QB Geno Smith kassierte sechs Sacks und elf Quarterback-Hits.

Seit sieben Vierteln in Folge wartet das Team auf einen Offensive Touchdown und erzielte in den vergangenen vier Spielen gerade mal drei TDs. Mit drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen haben die Hawks ihre gute Ausgangsposition etwas verspielt, stehen aber aktuell trotz der fehlenden Konstanz mit einem Record von 6-5 noch auf einem Playoff-Platz.

Die Defense hat die sechstschwächste Third-Down Rate der Liga (44,1 Prozent) und schafft es somit nicht, vom Feld zu kommen.

Cowboys - Seahawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cowboys: 45:10 Commanders (H), 33:10 Panthers (A), 49:17 Giants (H), 23:28 Eagles (A), 43:20 Rams (H)

Letzte 5 Spiele Seahawks: 13:31 49ers (H), 16:17 Rams (A), 29:26 Commanders (H), 3:37 Ravens (A), 24:20 Browns (H)

Letzte 5 Spiele Cowboys vs Seahawks: 31:38 (A), 24:22 (H), 13:24 (A), 12:21 (H), 12:13 (H)

Die Cowboys führen den Vergleich gegen die Seahawks knapp mit elf Siegen zu zehn Niederlagen an. In Dallas liegen die Hausherren mit 7-4 vorne. Von den letzten fünf Duellen konnte „Big D“ aber nur eines für sich entscheiden. 2019 gab es einen 24:22-Heimsieg. Das war aber ein NFC Wild Card Game. So hat „America‘s Team“ die vergangenen vier Regular-Season-Duelle gegen die Hawks alle verloren. Unter Pete Carroll steht Seattle in dieser Paarung bei 5-2.

Dallas-QB Prescott warf in der Vorwoche gleich vier TD-Pässe. Kommt der Spielmacher auch gegen die Hawks auf mindestens drei TDs über die Luft, wird das von Bet365 mit einer Quote von 2,80 bezahlt. Für Tipps bei diesem Bookie bietet sich die Bet365 mobile App an.

Unser Cowboys - Seahawks Tipp: Sieg Dallas mit HC -6,5

Der direkte Vergleich macht den Gästen Hoffnung. Doch Dallas gehört zurzeit zu den stärksten Teams der NFL. Die Offense ist im heimischen AT&T aktuell immer für 30 Punkte gut. Mit so einer Power können die Gäste nicht mithalten.

Die Hawks stehen mit 20,8 Zählern pro Partie gerade mal auf Rang 16. Seattle-QB Smith kommt in seinen letzten fünf Partien nur auf fünf Touchdowns und vier Interceptions. Dabei konnte er dreimal nicht die Marke von 250 Yards überbieten. Die Passing Defense lässt pro Spiel im Schnitt 230,7 Yards zu (Platz 21). So dürfte am Ende ein recht klarer Heimsieg auf dem Board stehen.