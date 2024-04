Manchester United - Burnley Tipp, Prognose, Quoten 27.04.

Unser Manchester United - Burnley Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.04.2024 lautet: Im Wett Tipp heute bekommen es die Red Devils wieder mit einem vermeintlich leichten Gegner zu tun. Am Ende dürfte es auch für einen Heimsieg reichen.

Manchester United hatte zuletzt mit den vermeintlich Kleinen große Probleme. Im FA Cup zogen die Red Devils erst im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Coventry City ins Endspiel ein. Dabei hatte der Favorit bis zur 70. Minute noch mit 3:0 geführt.

Im Heimspiel am Mittwoch gegen das Premier-League-Schlusslicht Sheffield lagen die Männer von Coach Erik ten Hag zweimal zurück, ehe sie am Ende doch noch einen 4:2-Sieg feierten. Am Samstag ist mit dem Aufsteiger Burnley wieder ein Leichtgewicht der Liga zu Gast im Old Trafford.

Wir entscheiden uns dieses Mal mit einer Quote von 1.60 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Sieg Manchester & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Burnley auf „Sieg Manchester & Über 1,5 Tore“:

Manchester hat in den vergangenen 8 Partien mit Heimrecht nur eine Niederlage kassiert (5S, 2U).

Burnley konnte an 34 Spieltagen dieser Saison lediglich 5 Siege feiern (8U, 21N).

Die Red Devils haben nur eines der letzten 16 PL-Spiele gegen die Clarets verloren.



Manchester United vs Burnley Quoten Analyse:

Auch wenn die Red Devils bisher eine eher holprige Saison spielen, sind sie am Samstag daheim gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger klar favorisiert. Für einen Heimsieg bekommt ihr bei der Manchester United vs Burnley Prognose gerade noch eine Quote von 1,50.

Diese gibt es beispielsweise bei Bet365. Wenn ihr euch bei dem Anbieter anmelden möchtet, findet ihr bei uns alle Infos zur Bet365 Verifizierung. Ein Erfolg der Gäste ist für die besten Buchmacher mit einem Quotenschnitt von 5,69 dagegen eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Burnley Prognose: Tun sich die Red Devils gegen die Underdogs wieder schwer?

Manchester United kann die Saison noch retten. Die Champions League wird man mit 13 Punkten Rückstand sicher nicht mehr erreichen. Aber aktuell wären die Red Devils über die Liga für die Conference League qualifiziert. Zudem steht man, wie auch in der vergangenen Saison, im FA-Cup-Finale gegen den Nachbarn Manchester City und könnte mit einem Erfolg das Europa-League-Ticket lösen. Ein noch besseres Abschneiden hat sicher auch die schwache Abwehr verhindert.

Alleine in den letzten sieben Pflichtspielen kassierte die Defensive von Man United 17 Gegentreffer. Immerhin war die Offensive mit 19 Treffern in diesem Zeitraum auch gut in Form. Zudem sind 12 Niederlagen in 33 PL-Partien bei nur 16 Siegen nicht der Anspruch des Vereins. Mit 29 Punkten (9S, 2U, 5N) aus 16 Heimpartien stehen die Red Devils im Heimranking nur auf Platz 7. Durch das 4:2 am Mittwoch gegen Sheffield ging die kleine Negativserie von vier sieglosen Ligaspielen in Folge zu Ende.

Nach nur einem Jahr in der zweiten Liga kehrte der Burnley FC in dieser Saison unter Coach Vincent Kompany gleich wieder in die Premier League zurück. Doch das Ziel Klassenerhalt werden die Clarets wohl verpassen. Zwar kassierte der Aufsteiger in den letzten sieben Ligaspielen nur eine Niederlage (2S, 4U). Diese Serie kommt aber womöglich zu spät. Vier Spieltage vor dem Saisonende hat der BFC sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die einzige Hoffnung heißt Nottingham Forest. Den „Reds“, die aktuell auf Rang 17 stehen, droht ein Abzug von vier Punkten. Damit wäre der erste Nichtabstiegsplatz nur drei Zähler entfernt. Doch der Verein hat Berufung eingelegt. Somit steht eine Entscheidung noch aus. Seit 16 Liga-Partien wartet Burnley auf eine „Weiße Weste“. 69 Gegentreffer werden nur von den anderen beiden Mit-Aufsteigern überboten. Am vergangenen Spieltag feierten die Clarets mit dem 4:1 bei Sheffield den dritten Auswärtssieg der Saison.

Manchester United - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 4:2 Sheffield United (H), 4:2 n.E. Coventry City (A), 2:2 Bournemouth (A), 2:2 Liverpool (H), 3:4 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Burnley: 4:1 Sheffield United (A), 1:1 Brighton (H), 0:1 Everton (A), 1:1 Wolverhampton (H), 2:2 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Burnley: 1:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 3:1 (H), 3:1 (H)



Auch der direkte Vergleich spricht eine klare Sprache. United hat nur eines der letzten 16 PL-Spiele gegen Burnley verloren (10S, 5U). Allerdings haben die Clarets im Old Trafford (6) mehr Punkte gegen die Red Devils geholt als im heimischen Turf Moor (5).

Neun der elf Gegentreffer, welche Man United gegen den BFC kassiert hat, stammen aus Heimspielen. Da aktuell in Partien der Mannschaft von Coach Erik ten Hag sowieso extrem viele Treffer fallen, dürfte die Wette „Über 3,5 Tore“ eine gute Option sein.

Dafür bekommt ihr bei Sunmaker eine Quote von 2,02. Alle Infos über den neuen Anbieter und seinen Willkommensbonus bekommt ihr in unserem ausführlichen Sunmaker Test!

Unser Manchester United - Burnley Tipp: „Sieg Manchester & Über 1,5 Tore“

Sicher kann man bei dieser Paarung auch einen Tipp auf den Underdog wagen - vor allem, weil sich Manchester gegen die vermeintlich Kleinen aktuell so schwer tut und Burnley im Kampf um den Klassenerhalt wieder Blut geleckt hat.

Zudem schaut die Bilanz der Clarets gegen die Red Devils auswärts besser aus als vor den eigenen Fans. Am Ende entscheiden wir uns aber für einen Sieg der Hausherren. Die Offensive von United ist sehr treffsicher.

Die Männer von Coach Erik ten Hag müssen Rang 6 in der PL-Tabelle vor allem gegen Newcastle verteidigen. Da dürfte ein Heimspiel gegen einen abstiegsbedrohten Aufsteiger eine machbare Aufgabe sein.