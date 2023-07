Herzstillstand-Schock: Platzt jetzt LeBron James Lebenstraum?

„Ich werde meine letzte Saison zusammen mit meinem Sohn spielen“ , sagte LeBron James, Superstar der Los Angeles Lakers, The Athletic - und kündigte an: „Wo auch immer Bronny ist, dort werde ich sein. Da geht es nicht ums Geld.“

Bronny erleidet Herzstillstand: Ist LeBrons Traum geplatzt?

Denn LeBron Raymone James Jr. (18), Bronny genannt, hat am Montag im Training seines College-Basketballteams der University of Southern California einen Herzstillstand erlitten.

Bronnys Zustand stabil

„Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn in ein Krankenhaus zu bringen“, heißt es: „Sein Zustand ist jetzt stabil und er liegt nicht mehr auf der Intensivstation.“

LeBron-Ansage zu Bronny

Arzt macht Hoffnung bei Bronny James

Auch Bronny-Teamkollege erlitt Herzstillstand

In der zweiten Hälfte der Saison, ein halbes Jahr nach seinem Herzstillstand, stand Iwuchukwu wieder auf dem Feld - und startet nun mit Ambitionen in sein zweites Jahr an der University of Southern California.