NFL, NBA, NHL, MLB: Das sind die größten Deals des US-Sports

In den vergangenen Tagen gab es in den USA zahlreiche Rekord-Deals. Erst unterschrieb NBA-Profi Jaylen Brown einen neuen Mega-Deal und knackte die alte Bestmarke von Nikola Jokic.

Wenig später gab es auch beim großen Konkurrenten, der NFL, einen irren Deal. Quarterback Justin Herbert setzte seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier und wurde so zum Bestverdiener der Liga. Die zwei Sportler sind die jüngsten Beispiele einer ganzen Reihe von zahlreichen teils saftigen Gehaltserhöhungen.

SPORT1 nennt die größten Verträge der NFL, NBA, MLB und NHL.

NFL

1. Platz: Justin Herbert (5 Jahre, 262,5 Millionen Dollar)

Der Spielmacher der Los Angeles Chargers ist der neueste Profi-Sportler, der sich eine ordentliche Gehaltssteigerung sichern konnte. Damit verdient er nun pro Jahr am meisten aller NFL-Spieler.

Er wurde 2020 an sechster Stelle gedraftet und schlug prompt ein. In seinen drei Jahren knackte er jeweils die Marke von 4.000 Passing Yards und führte sein Team im Vorjahr erstmals seit 2018 wieder in die Playoffs.

2. Platz: Lamar Jackson (5 Jahre, 260 Millionen Dollar)

Über ein Jahr zoffte sich der Quarterback mit seinem Team, den Baltimore Ravens, um eine Vertragsverlängerung. Nachdem es zeitweise nach einem Trade aussah, einigten sie sich im Frühjahr doch auf einen neuen Kontrakt.

Der 32. Pick des 2018er NFL Drafts hat in seiner Karriere schon für Furore gesorgt. So wurde er 2019 einstimmig zum MVP gewählt - eine Ehre, die zuvor nur Tom Brady (2010) zuteil wurde.

3. Platz: Jalen Hurts (5 Jahre, 255 Millionen Dollar)

Den Philadelphia Eagles gelang mit der Auswahl von Hurts ein absoluter Coup. Der 24-jähriger Quarterback wurde 2020 in der zweiten Runde gedraftet und ließ den einstigen Starter Carson Wentz schnell vergessen.

Im Vorjahr führte er sein Team bis in den Super Bowl, den sie allerdings gegen die Kansas City Chiefs verloren. Für die Eagles war die Leistung von Hurts jedoch so überzeugend, dass sie ihren neuen Superstar zum zwischenzeitlichen Top-Verdiener machten.

4. Platz: Aaron Rodgers (3 Jahre, 150,8 Millionen Dollar)

Der Routinier, der nun für die New York Jets spielt, hat sich zu Zeiten der Green Bay Packers nochmal einen ordentlich Geldsegen im Herbst seiner Karriere gesichert.

Im ewigen Schmierentheater über seine Zukunft bei dem Team, das ihn 2004 an der 24. Stelle im Draft gepickt hatte, ging er im Ende als Sieger hervor. Diesen Deal hatte sich der 39-Jährige durch zwei aufeinanderfolgende MVP-Titel in 2020 und 2021 sportlich allerdings verdient.

5. Platz: Russell Wilson (5 Jahre, 245 Millionen Dollar)

Auch der letzte Spieler in der Top Five spielt auf der wichtigsten Position im Football. Dabei hat Russell Wilson nach seinem Trade zu den Denver Broncos einen saftigen Mega-Deal unterschrieben.

Zuvor hatte das Team aus der Mile High City den 34-Jährigen per Trade von den Seattle Seahawks geholt. Beim Super-Bowl-Sieger von 2014 hatte sich Wilson zu einem absoluten Top-Star entwickelt.

NBA

1. Platz: Jaylen Brown (5 Jahre, 304 Millionen Dollar)

Der Forward der Boston Celtics hat sich den Supermax-Vertrag durch eine starke Leistung in der Vorsaison erarbeitet.

Brown legte mit 26,6 Punkte pro Spiel einen neuen Bestwert auf und wurde daher ins Second All-Pro Team gewählt. Zudem stand er mit seinem Team kurz vor dem Einzug ins Finale.

2. Platz: Nikola Jokic (5 Jahre, 272 Millionen Dollar)

Der Celtics-Spieler löst den Center der Denver Nuggets als Bestverdiener in der stärksten Basketball-Liga der Welt ab.

Jokic hat sich nach seinem Wechsel in NBA 2015 zu einem der besten Spieler entwickelt. Der zweimalige MVP kürte jüngst seine Karriere mit dem Titelgewinn.

3. Platz: Bradley Beal (5 Jahre, 251 Millionen Dollar)

Den Maximalvertrag hat sich im vergangenen Jahr auch der Guard der Washington Wizards gesichert. Die Gehaltssteigerung verdiente er sich, da er in der abgelaufenen Saison mit 50,6 Prozent seine bisher beste Feldwurfquote hatte.

In der nächsten Spielzeit geht der 30-Jährige nun für ein neues Team auf Korbjagd. Er wurde per Trade zu den Phoenix Suns geschickt und soll dort mit Kevin Durant und Devin Booker ein kongeniales Trio bilden.

4. Platz: Giannis Antetokounmpo (5 Jahre, 228,2 Millionen Dollar)

Bereits zwei Jahre liegt der einstige Rekordvertrag des Griechen zurück. Die Milwaukee Bucks belohnten ihren Star für dessen MVP-Titel 2019 und 2020.

Auch in der Folge lieferte der „Greek Freak“ und stellte in der abgelaufenen Saison mit 31,1 Punkten pro Spiel einen neuen Karriere-Bestwert auf.

5. Platz: Devin Booker & Karl-Anthony Towns (4 Jahre, 224 Millionen Dollar)

Booker und Towns haben jeweils 2022 einen quasi identischen Supermax-Vertrag unterschrieben. Kein Wunder, wenn man ihre Leistung sieht.

Towns führte die Minnesota Timberwolves in den vergangenen zwei Jahren jeweils in die Playoffs, nachdem sie zuvor drei Jahre lang abwesend gewesen sind. Booker hingegen legte motiviert durch den neuen Deal nochmal eine Schippe drauf und war der Top-Scorer seiner Phoenix Suns. Dennoch war in der zweiten Playoff-Runde Schluss.

Die guten Leistungen in der zurückliegenden Saison machten sich auch für die beiden NBA-Profis bezahlt. Sie wurden beide ins All-NBA Team gewählt und erhielten so eine Gehaltserhöhung von 35 Prozent.

MLB

1. Platz: Mike Trout (12 Jahre, 426,5 Millionen Dollar)

Der Rekorddeal des vermutlich besten Baseballspielers des vergangenen Jahrzehnts liegt schon vier Jahre zurück. Bei seiner Unterschrift war es der größte Vertrag im US-Sport.

Wenig überraschend war es jedoch nicht, denn das Schlagwunder der Los Angeles Angels gewann bereits dreimal den MVP-Titel, zuletzt 2019.

2. Platz: Mookie Betts (12 Jahre, 365 Millionen Dollar)

Der Center Fielder kam 2020 per Trade von den Bosten Red Socks zu den Los Angeles Dodgers. Die legendäre Franchise zögerte nicht lange und stattete ihren neuen Superstar mit einem Mega-Vertrag aus.

Der siebenmalige All-Star gehört zu den besten Spielern der Liga. 2018 war er der erste Spieler der MLB-Geschichte, der den MVP-Award, Batting-Titel, „Silver Slugger“ für den besten Offensiv-Spieler, „Golden Glove“ für die beste Leistung auf dem Feld und die World Series gewann.

3. Platz: Aaron Judge (9 Jahre, 360 Millionen Dollar)

Auch der Superstar der New York Yankees darf in dieser Liste nicht fehlen. Im vergangenen Jahr erhielt er eine saftige Gehaltserhöhung.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der einstige Rookie of the Year brach 2022 mit 62 Homeruns den Uralt-Rekord in der American League und wurde auch zum MVP der Conference gewählt.

4. Platz: Manny Machado (11 Jahre, 350 Millionen Dollar)

Der Third Baseman der San Diego Padres hat zu Jahresbeginn seinen Kontrakt verlängert und sich so für seine starke Leistung belohnt.

Er wurde 2022 ins beste Team der Liga gewählt und verpasste nur knapp den MVP-Titel der National League, der zweiten Conference der MLB. Dies Auszeichnungen verdiente er sich dank einer starken Leistung als Hitter.

5. Platz: Francisco Lindor (10 Jahre, 341 Millionen Dollar)

Auch der Puerto-Ricaner hat schon von sich reden gemacht. Bei seiner Vertragsunterschrift 2021 bei den New York Mets war er auf Platz drei der Bestverdiener.

Diesen Spot verdiente sich Shortstopper, der zwischen der zweiten und dritten Base spielt, durch den zweimaligen Gewinn des „Golden Glove“. Das gelang auf seiner Position keinem Landsmann vor ihm.

NHL

1. Platz: Shea Weber (14 Jahre, 110 Millionen Dollar)

Bereits vor elf Jahren kassierte einer der besten Eishockey-Spieler der Welt diesen fetten Vertrag. Die Nashville Predators verlängerten mit ihrem damaligen Star, der mit Kanada 2010 Olympia-Gold in Vancouver gewann.

Bisher hat der 37-Jährige, der seit 2016 für die Canadiens de Montréal aufläuft, jedoch noch nicht den NHL-Titel gewonnen. Das wird vermutlich auch dabeibleiben, da der Verteidiger nach einer schweren Knöchelverletzung seit 2021 kein Spiel mehr absolviert hat.

2. Platz: Sidney Crosby (12 Jahre, 104,4 Millionen Dollar)

Er ist einer der größten Eishockey-Stars des Jahrtausends. Deswegen statteten die Pittsburgh Penguins 2012 ihr Aushängeschild mit einem Rentenvertrag aus.

Der jüngste Sieger des NHL-Scoring-Titels hat bereits drei Stanley Cups in seiner Vita stehen und hat die großen Erwartungen, die zum Zeitpunkt seines Drafts 2005 ihn in gesetzt wurden, mehr als erfüllt.

3. Platz: Nathan MacKinnon (8 Jahre, 100,8 Millionen Dollar)

Der Rookie of the Year 2013 hat sich zu einem der besten Spieler in der NHL entwickelt. Die Krönung seiner Karriere erreichte er im letzten Jahr, als er mit den Colorado Avalanche um Nico Sturm den Titel gewann.

In der Folge verlängerte der Stürmer den Kontrakt mit seinem Arbeitgeber und stieg zu einem der Top-Verdiener in seinem Sport auf.

4. Platz: Connor McDavid (8 Jahre, 100 Millionen Dollar)

Der Teamkollege von Leon Draisaitl hat sich 2018 fürstlich für seine starken Leistungen auf dem Eis belohnen lassen.

Der First Overall Pick des 2015er Drafts ist einer der gefährlichsten Stürmer der Liga und bildet gemeinsam mit Draisaitl ein kongeniales Duo. Trotzdem reichte es für den dreimaligen MVP, der 2021 sogar einstimmig zum besten Spieler gewählt wurde, noch nicht zum Titel mit den Edmonton Oilers.

5. Platz: Erik Karlsson (8 Jahre, 92 Millionen Dollar)

Als 15. Pick des 2008er NHL Drafts kam der Schwede in die Liga und entwickelte sich bei den Ottawa Senators zu einem der besten Verteidiger der Welt.