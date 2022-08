CM Punk vs. Jon Moxley: WWE-Rivale AEW liefert auch deutschen Fans einen TV-Hammer

Moxley kam schließlich hinzu und zahlte in gleicher Münze zurück: Punk lebe in einer „Fantasiewelt“, er bezeichne sich als bester Wrestler der Welt und sei dabei meistens nicht mal der beste Wrestler im Catering-Bereich. Auch Punks Behauptung, dass das Mikrofon in seinen Händen eine Waffe sei, sei Unsinn - in der realen Welt bedeuteten Punks Worte „einen Sch**ß“, so wie auch sein Titelgürtel.