WWE RAW: Hier stellt Vince-Nachfolger Triple H die nächste Weiche neu

Das Spannende an der Kür Ciampas: Der „Psychopath Killer“ spielte jahrelang eine Hauptrolle im NXT-Kader von Triple H, die besondere Verbindung zeigte sich in diesem Jahr auch am Tag vor WrestleMania, als Triple H Ciampa emotional aus dem NXT-Kader verabschiedete - in seinem ersten WWE-Auftritt nach seinem lebensgefährlichen Herz-Drama im vergangenen Jahr.