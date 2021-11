WWE Survivor Series 2021: Roman Reigns dominiert - Andeutung um The Rock

Am Ende ohne Kunstgriffe kam der Main Event zwischen Big E und Reigns aus: Das Powerhouse der Gruppierung New Day wurde zwar präsentiert als tapferer Streiter, letztlich erging es ihm aber ebenso wie allen Herausforderern des seit seit Sommer 2020 bei SmackDown regierenden „Head of the Table“. Dieser konterte einen Powerslam-Ansatz seines Gegners und siegte mit dem Spear letztlich klar.