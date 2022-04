WWE-Paukenschlag um Imperium nach WrestleMania schockt deutsche Fans

Anstelle von Gunther und Co. wurden bei NXT das Duo aus Joe Gacy und Harland (der ehemalige Brock-Lesnar-Lookalike Parker Boudreaux) als neue Top-Bösewichte ins Zentrum gerückt, die beiden entführten am Ende der Show in einer Schock-Aktion den frisch in die Hall of Fame eingeführten Rick Steiner, Breakkers Vater.