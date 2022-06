WWE: Der Skandal um Vince McMahon kann das Ende seiner Dynastie bedeuten

Martin Hoffmann: „Man sollte nicht unterschätzen, was da grad passiert, hat Vince nicht mehr komplett in der Hand. In so einer Situation können Fliehkräfte entstehen, die auch er vielleicht nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Je nachdem, wie viel am Ende auf den Tisch kommt, kann es irgendwann kippen, es ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, als Vince bei WWE schalten und walten konnte, wie er wollte und es die ‚normale‘ Öffentlichkeit am Ende nicht gekümmert hat. Hinzu kommt: Vince ist 76, nicht mehr 56. Die Frage, wie es ohne ihn weitergehen soll, stellt sich so oder so und das macht ihn auch verwundbarer. Irgendwann werden bei diesem Thema die Messer gewetzt, ob er sich es eingestehen will oder nicht.“