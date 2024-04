WWE: Gigantischer TV-Rekord! The Rock führt Liga in neue Sphären

WWE RAW nach WrestleMania mit bester Quote des Jahrzehnts

Die aktuelle Ausgabe von Monday Night RAW lockte am Montag im Schnitt 2,36 Millionen Zuschauer auf dem amerikanischen Heimatsender USA Network an. In der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen Fans erzielte sie ein Rating von 0,83. Es ist das höchste das Jahrzehnts und in dieser Hinsicht die beste RAW-Quote seit dem 30. September 2019, der „Season Premiere“ des damaligen TV-Herbsts mit Gastauftritten der Ikonen Hulk Hogan und Ric Flair.