Eintracht Frankfurt und der FC Bayern haben sich bereits im Supercup duelliert, und RB Leipzig kämpft schon seit mehreren Wochen um die Qualifikation für die Europa League.

Am Wochenende greifen nun auch die restlichen Bundesliga-Teams ins Pflichtspiel-Geschehen ein, denn die 1. Runde im DFB-Pokal 2018/2019 steht auf dem Programm.

64 Teams treten in 32 K.o.-Duellen gegeneinander an, alle träumen vom Finale in Berlin, das am 25. Mai 2019 stattfinden wird.

Mehrere Oberligisten und Regionalligisten wittern dabei die große Sensation. SPORT1 hat alle Infos zur 1. Runde im Volkswagen Pokalblog.

+++ Großes Los für Drochtersen +++

Das größte Los hat der SV Drochtersen gezogen. Der Regionalligist aus Niedersachsen trifft auf Rekordmeister und Rekordpokalsieger FC Bayern.

Am Samstag um 15.30 Uhr (LIVETICKER) müssen die Stars aus München in der Gemeinde mit 11.500 Einwohnern antreten.

7.800 Fans finden im dortigen Stadion dank Zusatztribünen Platz, ein Umzug ins 45 Kilometer entfernte Hamburg stand nie zur Debatte.

Der SV Drochtersen errichtete in seinem Stadion für die Partie gegen den FC Bayern Zusatztribünen © dpa Picture Alliance

+++ Achtung Stolpergefahr ! +++

Aufpassen müssen vor allem die Bundesligisten, die in der 1. Runde bei ambitionierten Drittligisten antreten müssen.

So müssen 1899 Hoffenheim und Hertha BSC bei den Zweitligaabsteigern 1. FC Kaiserslautern beziehungsweise Eintracht Braunschweig ran.

Für den VfB Stuttgart könnte es bei Hansa Rostock ungemütlich werden. Auch Hannover 96 hat mit dem Karlsruher SC eine heikle Aufgabe erwischt.

+++ DFB-Pokal im TV +++

Alle Spiele der 1. Runde werden von Sky übertragen. Die Begegnung zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund am Montag um 20.45 Uhr (LIVETICKER) ist als einzige Partie im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt live.

+++ Alle Infos in Volkswagen Pokalfieber +++

SPORT1 versorgt die Fußball-Fans schon vorab mit allen wichtigen Infos zur 1. Runde im TV.

In Volkswagen Pokalfieber (Do., 18.30 Uhr) blickt Moderator Jochen Stutzky auf die spannendsten Partien.

Die Sendung wird live aus Drochtersen übertragen, wo ein ganzes Dorf von der großen Sensation träumt.

+++ Komplettversorgung im LIVETICKER +++

Im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1-App verpassen Sie kein Tor, von Freitag bis Montag werden hier sämtliche Partien live begleitet, inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen.

+++ Alle Partien im Überblick +++

Freitag, 17. August

20.45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli

1. FC Magdeburg - Darmstadt 98

Schweinfurt 05 (RL Bayern) - Schalke 04 (alle 20.45 Uhr)

Samstag, 18. August

15.30 Uhr:

SV Linx (OL Baden-Württemberg) - 1. FC Nürnberg

SV Rödinghausen (RL West) - Dynamo Dresden

SV Elversberg (RL Südwest) - VfL Wolfsburg

TuS Dassendorf (OL Hamburg) - MSV Duisburg

Wormatia Worms (RL Südwest) - Werder Bremen

Drochtersen/Assel (RL Nord) - Bayern München

1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim

1. CfR Pforzheim (OL Baden-Württemberg) - Bayer Leverkusen

SSV Ulm (RL Südwest) - Eintracht Frankfurt

18.30 Uhr:



TuS Erndtebrück (OL Westfalen) - Hamburger SV

Rot-Weiß Oberhausen (RL West) - SV Sandhausen

Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05 (alle 18.30)

20.45 Uhr:



Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Sonntag, 19. August

15.30 Uhr:

Lok Stendal (OL Nordost-Süd) - Arminia Bielefeld

TSV Steinbach (RL Südwest) - FC Augsburg

Rot-Weiß Koblenz (OL Rhl.-Pfalz/Saar) - Fortuna Düsseldorf

SC Weiche Flensburg (RL Nord) - VfL Bochum

BSG Chemie Leipzig (OL Nordost-Süd) - Jahn Regensburg

BFC Dynamo (RL Nordost) - 1. FC Köln

SSV Jeddeloh II (RL Nord) - 1. FC Heidenheim

Viktoria Köln (RL West) - RB Leipzig

Karlsruher SC - Hannover 96

18.30 Uhr:

1860 München - Holstein Kiel

Carl Zeiss Jena - Union Berlin

SC Hastedt (Bremen-Liga) - Borussia Mönchengladbach

Montag, 20. August

18.30 Uhr:

SC Paderborn - FC Ingolstadt

Energie Cottbus - SC Freiburg

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

20.45 Uhr:



SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund