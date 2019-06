Die "Mission Titelverteidigung" kann beginnen.

Zwei Jahre nach dem Titelgewinn bei der UEFA U21 EM 2017 macht sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Endrunde in Italien und San Marino auf, den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Die U21 EM 2019 LIVE im TV auf SPORT1

Anzeige

Seit 1978 messen sich die besten U21-Nationalmannschaften Europas bei der EM. Dabei dient das Turnier immer wieder hoffnungsvollen Nachwuchsspielern aber auch bereits etablierten Profis als Sprungbrett in die A-Nationalmannschaft ihres Landes.

Alleine aus der Startaufstellung des letzten Finals 2017 haben mit Serge Gnabry (8 Länderspiele/7 Tore), Max Meyer (4/1) und Maximilian Arnold (1/0) gleich mehrere Spieler den Sprung zu Joachim Löw geschafft. Hinzu kommt Niklas Stark, der jedoch trotz zweier Nominierung noch auf sein Debüt wartet.

Zusätzlich standen bei der letzten Ausgabe so klangvolle Namen wie Kepa Arrizabalaga, Saúl Níguez, Marco Asensio (alle Spanien), Jordan Pickford (England), Gianluigi Donnarumma, Federico Chiesa, Federico Bernadeschi (alle Italien) oder Renato Sanches (Portugal) auf dem Feld.

- Das ist der deutsche Kader für die U21 EM 2019

Bundestrainer Stefan Kuntz setzt bei seinem Kader auf geballte Erfahrung. So haben 21 der 23 Spieler bereits Bundesliga-Erfahrung, lediglich Torwart Markus Schuber (Dynamo Dresden) und Stürmer Lukas Nmecha (Manchester City U23) können noch keine Spiele im deutschen Oberhaus aufweisen.

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Mit Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Lukas Klostermann (RB Leipzig) und Benjamin Henrichs (AS Monaco) haben zudem drei Spieler schon Luft in der A-Nationalmannschaft schnuppern dürfen.

Tor: Florian Müller (1. FSV Mainz 05), Alexander Nübel (FC Schalke 04), Markus Schubert (Dynamo Dresden)

Abwehr: Waldemar Anton (Hannover 96), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (AS Monaco), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld: Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen), Robin Koch (SC Freiburg), Eduard Löwen (1. FC Nürnberg), Arne Maier (Hertha BSC), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05), Marco Richter (FC Augsburg), Suat Serdar (FC Schalke 04)

Angriff: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen), Lukas Nmecha (Preston North End), Luca Waldschmidt (SC Freiburg)

- Die Favoriten der U21 EM 2019

Neben Titelverteidiger Deutschland zählen auch Gastgeber Italien, der vierfache Europameister Spanien und die immer starken Engländer zu den Top-Favoriten. Daneben sollte man aber auch Belgien, Kroatien und Serbien auf dem Zettel haben.

- Das sind die Stars der U21 EM

Auch in diesem Jahr ist das Turnier wieder gespickt mit etlichen Stars, die bereits im jungen Alter eine wichtige Rolle bei internationalen Spitzenvereinen spielen. So reisen die Serben mit Luka Jovic, der sich erst kürzlich Real Madrid angeschlossen hat, nach Italien und San Marino. Der Gastgeber macht sich mit Lorenzo Pellegrini (AS Rom), Federico Chiesa (AC Florenz), Patrick Cutrone (AC Mailand) und Moise Kean (Juventus Turin) auf die Jagd nach dem Heim-Titel.

Hinzu kommen Akteure wie Phil Foden (Manchester City), Reiss Nelson (TSG Hoffenheim), Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastian), Carlos Soler (FC Valencia), Dani Ceballos (Real Madrid), Ibrahima Konaté und Dayton Upamecano (beide RB Leipzig) oder Moussa Dembéle (Celtic Glasgow).

- Wer ist bei der U21 EM 2019 spielberechtigt?

Wer sich die Mannschaften der UEFA U21 EM 2019 anschaut, wird verwundert feststellen, dass etliche Spieler bereits älter als 21 Jahre sind. Ausschlaggebend für die Spielberechtigung ist nicht das Alter während des Turniers, sondern zu Beginn der Qualifikation. Alle Spieler, die zu diesem Zeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben, dürfen daher an der Europameisterschaft teilnehmen.

- Der Modus der U21 EM 2019

An der EM 2019 nehmen wie bereits vor zwei Jahren wieder zwölf Mannschaften teil. Diese sind zunächst in drei Vierergruppen eingeteilt, in welcher jedes Team einmal gegen jeden spielt. Ins Halbfinale ziehen nach Abschluss der Gruppenphase die drei Erstplatzierten der Gruppen sowie der beste Zweite ein.

Steht es in der K.o.-Runde nach 90 Minuten unentschieden, muss eine Verlängerung - und im Bedarfsfall das Elfmeterschießen - über Sieg oder Niederlage entscheiden. (Spielplan der U21 EM)

- So können Sie die U21 EM 2019 LIVE verfolgen

SPORT1 zeigt alle Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung sowie mindestens ein Halbfinale ohne deutsche Beteiligung LIVE im TV. Sollte Deutschland das Finale nicht erreichen, wird auch dieses Spiel LIVE im TV auf SPORT1 übertragen.

Alle Spiele der DFB-Auswahl werden von ARD und ZDF live im Free-TV gezeigt.

- Die Gruppen der U21 EM 2019

Gruppe A: Belgien, Italien, Polen, Spanien

Gruppe B: Österreich, Dänemark, Deutschland, Serbien

Gruppe C: Kroatien, England, Frankreich, Rumänien

- Spielplan der U21 EM 2019

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe A: Polen - Belgien, ab 18 Uhr LIVE im TV aus SPORT1

Gruppe A: Italien - Spanien, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: Serbien - Österreich, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe B: Deutschland - Dänemark, ab 21 Uhr im LIVETICKER

Dienstag, 18. Juni 2019:

Gruppe C: Rumänien Kroatien, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe C: England - Frankreich, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Mittwoch, 19. Juni 2019:

Gruppe A: Spanien - Belgien, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe A: Italien - Polen, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Donnerstag, 20. Juni 2019:

Gruppe B: Dänemark - Österreich, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe B: Deutschland - Serbien, ab 21 Uhr im LIVETICKER

Freitag, 21. Juni 2019

Gruppe C: England - Rumänien, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe C: Frankreich - Kroatien, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Samstag, 22. Juni 2019:

Gruppe A: Belgien - Italien, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe A: Spanien - Polen, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Sonntag, 23. Juni 2019:

Gruppe B: Österreich - Deutschland, ab 21 Uhr im LIVETICKER

Gruppe B: Dänemark - Serbien, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Montag, 24. Juni 2019

Gruppe C: Kroatien - England, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Gruppe C: Frankreich - Rumänien, ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Halbfinale: Donnerstag, 27. Juni 2019

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B/C oder Sieger Gruppe C, ab 18 Uhr

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A oder Sieger Gruppe C, ab 21 Uhr

Finale: Sonntag, 30. Juni 2019

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2, ab 20.45 Uhr