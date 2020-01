Nach der Weihnachts-Pause vergangene Woche nimmt das Geschehen beim WWE-Konkurrenten AEW wieder Fahrt auf - und eine zentrale Story hat eine neue Stufe erreicht.

Top-Talent MJF (Maxwell Jacob Friedman) hat bei der TV-Show Dynamite seine Bedingungen für ein Match mit Cody Rhodes bei der nächsten Großveranstaltung Revolution am 29. Februar formuliert und dabei mit einer besonders grausamen Forderung überrascht.

MJF verlangte bei der "Homecoming Edition" in Jacksonville, dem Geschäftssitz der vor einem Jahr gegründeten Liga, drei Dinge vom Sohn des legendären Dusty Rhodes: Cody soll bis Revolution nicht Hand an ihn anlegen, in einem Käfigmatch gegen seinen Bodyguard Wardlow antreten - und sich von ihm zehn Hiebe mit einem Gürtel verpassen lassen, live im Fernsehen.

MJF hatte Cody bei der letzten Großveranstaltung Full Gear verraten und dazu beigetragen, dass dieser sein Titelmatch gegen AEW-Champion Chris Jericho verlor. Cody - der vor dem Kampf angekündigt hatte, bei einer Niederlage nie mehr um den Titel anzutreten - hatte MJF danach zum Duell herausgefordert, der 23-Jährige aber hatte seinen vorherigen Mentor hingehalten.

Nun präsentierte er mit diabolischem Grinsen seinen Preis für die Erfüllung von Codys Wunsch. Für kommende Woche ist Codys Antwort angekündigt.

In dieser Woche war Cody im Ring in Einsatz: Im ersten AEW-Match 2020 traf er auf Darby Allin, den er vor kurzem im SPORT1-Interview als einen der größten Überraschungs-Hits seiner jungen Liga bezeichnet hatte.

Cody präsentierte dabei erstmals einen neuen Begleiter: Arn Anderson, den legendären "Enforcer" (Vollstrecker) der Ikone Ric Flair. Schon vor der Show war angekündigt worden, dass Anderson, der im vergangenen Jahr nach seiner Entlassung bei WWE einen Job als Producer hinter den AEW-Kulissen angenommen hatte, nun dauerhaft als Codys Manager und "Coach" auftreten würde.

AEW knüpft damit eine weitere nostalgische Verbindung an die goldenen Zeiten des früheren WWE-Rivalen WCW und deren Vorgängerliga Jim Crockett Promotions. Anderson spielte in Codys Match gegen Allin - ein Rückkampf des ohne Sieger geendeten Duells bei Fyter Fest an gleicher Stelle - am Ende Zünglein an der Waage.

Das Gründungsmitglied der Four Horsemen warnte Cody vor dem Coffin Drop, den Allin gerade gegen Cody zeigen wollte und wies ihn an, die Knie anzuziehen. Allin krachte dagegen und Cody konnte danach den Sieg einstreichen.

Die parallel zu AEW Dynamite laufende WWE-Show NXT hatte in dieser Woche keine Live-Ringaction zu bieten: Bei der Neujahrsepisode der Show wurden die Gewinner der "Year End Awards" des Drittkaders und die Teilnehmer des Tag-Team-Turniers Dusty Rhodes Classic verkündet.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 1. Januar 2020:

Cody besiegt Darby Allin

AEW Women's Title Match: Riho (c) besiegt Britt Baker, Hikaru Shida, Nyla Rose

Jon Moxley besiegt Trent

Sammy Guevara besiegt Dustin Rhodes

Kenny Omega & The Young Bucks besiegen Pac & The Lucha Bros.