Mit einem brutalen Blut-Spektakel zwischen Jon Moxley und Kenny Omega sowie einer ungewollt üble Verletzung von Cody Rhodes hat WWE-Rivale All Elite Wrestling am Wochenende für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Nun ließ AEW auf den Pay Per View Full Gear eine turbulente und überraschungsreiche Ausgabe ihrer wöchentlichen TV-Show Dynamite folgen. Im Hauptkampf der Sendung gab es eine unerwartete Niederlage für World Champion Chris Jericho, dazu das Debüt eines Neulings, der sich in die frisch gestartete Fehde zwischen Cody und seinem bisherigen Schützling MJF (Maxwell Jacob Friedman) lieferte (So können Sie AEW Dynamite im deutschen TV verfolgen).

Chris Jericho und MJF mit unterhaltsamem Rededuell

Friedman und Jericho waren sich zuvor in einem unterhaltsamen verbalen Schlagabtausch im Ring begegnet. Als Jericho sich mit seinem Sieg über Cody brüstete - zu dem Friedman ihm verholfen hatte, indem er das Handtuch warf - kam MJF hinzu und begründete, warum er sich gegen seinen Mentor gewandt hatte.

Cody sei der eigentliche Schurke, klärte MJF die buhenden Fans auf: Er hätte ihn, den größten aufstrebenden Star des Wrestling-Geschäfts an seine Seite geholt, um ihn zu benutzen und in seinem Schatten zu halten - er hätte sich das schlicht nicht gefallen lassen.

Jericho sprach MJF dann auf angebliche Gerüchte an, dass er sich nicht seiner Gruppierung Inner Circle anschließen wollte - was MJF aber ablehnte: Er brauche auch Jericho nicht.

Jericho antwortete, dass das interessant sei, wenn man sich anschaue, wie ähnlich sich die beiden seien. Der langjährige WWE-Star ging so weit zu mutmaßen, ob MJF vielleicht nur deshalb auf der Welt sei, weil Jericho dessen Eltern in den Neunzigern heiß gemacht hätte, als er in den Neunzigern bei WCW Juventud Guerrera verprügelt hätte. Auf MJF's Antwort, wer zur Hölle das sei, antwortete Jericho: "Google es."

Wardlow hilft MJF und attackiert Cody Rhodes

Die angedeuteten Spannungen verflogen, als Jericho und MJF sich einigten, dass Cody definitiv der größte Idiot sei - genau der aber tauchte dann auf und attackierte Jericho und MJF.

Als Cody sich den Verräter aber gerade richtig vorknöpfen wollte, tauchte hinter ihm ein neuer Verbündeter von MJF auf: Muskelpaket Wardlow, vor einigen Monaten schon mit einem Hype-Video angekündigt.

Der 31 Jahre alte Wardlow - bislang vor allem in der Independent-Szene im Mittleren Westen aktiv - verpasste Cody einen Death Valley Driver, warf ihn dann übers Seil nach draußen und würgte ihn mit einer Krawatte, während MJF ihn beschimpfte. Wardlow scheint der neue Vollstrecker von MJF zu sein.

Scorpio Sky von SCU mit Überraschungs-Coup

Im Main Event von Dynamite war dann wieder Jericho zu sehen: Zusammen mit Inner-Circle-Kollege Sammy Guevara forderte er die Tag Team Champions SCU (Scorpio Sky und Frankie Kazarian) heraus, um seine Titelsammlung zu vergrößern.

Das klappte nicht, stattdessen endete das Match mit einer weiteren Überraschung: Nachdem Jericho Scorpio Sky mit dem Codebreaker nicht kleinbekam, rollte der den Champion mit einem Small Package ein und pinnte ihn - Jerichos erste Niederlage bei AEW.

Die ungewöhnliche (und bei WWE wohl undenkbare) Kreativ-Entscheidung, den amtierenden World Champion von einem etatmäßigen Tag-Team-Wrestler pinnen zu lassen, dürfte zu einem Titelmatch zwischen Jericho und Sky führen - und für Sky zu einer Gelegenheit, seine Qualitäten in größerem Scheinwerferlicht in Szene zu setzen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 13. November 2019:

Jon Moxley besiegt Michael Nakazawa

The Dark Order besiegen The Jurassic Express

Darby Allin besiegt Peter Avalon, Shawn Spears

Nyla Rose besiegt Dani Jordan

Pac besiegt Hangman Page

AEW Tag Team Title Match: SCU (Frankie Kazarian & Scorpio Sky) (c) besiegen The Inner Circle (Chris Jericho & Sammy Guevara)