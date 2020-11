Ein halbes Jahr nach dem vielbeachteten Auftritt von Box-Legende Mike Tyson hat WWE-Rivale All Elite Wrestling offensichtlich den nächsten großen PR-Coup gelandet.

Bei der TV-Show Dynamite kündigte sich das Hammer-Debüt einer anderen Sportikone an: Shaquille O'Neal steigt allem Anschein nach bald für AEW in den Ring.

Debütantin Jade Cargill kündigt Shaquille O'Neal an

Der viermalige NBA-Champion und kongeniale Weggefährte des tragisch verstorbenen Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers ließ sich von einem neuen Gesicht der Liga ankündigen: Die Wrestlerin Jade Cargill unterbrach Liga-Co-Chef Cody Rhodes, als der eine Ansprache über seine weiteren Pläne nach dem Verlust des TNT-Titels bei der Großveranstaltung Full Gear am Sonntag hielt.

Cargill nahm Bezug darauf, dass Cody ankündigte, bei AEW "Riesen überwinden" zu wollen. Sie erklärte, dass Cody seine Worte mit Bedacht wählen sollte, denn sie kenne da einen Riesen, der dafür sorgen könnte, dass ihm seine vollmundige Worte im Hals stecken bleiben würden.

Die Debütantin gratulierte Rhodes dann noch höhnisch zur Beilegung seines Rechtsstreits mit Ex-Arbeitgeber WWE und dass dieser nun wieder offiziell den Nachnamen Rhodes seines verstorbenen Vaters Dusty Rhodes verwenden darf. Die Person von der sie spreche, sei aber jemand, der keinen Nachnamen brauche, um als Megastar erkannt zu werden: Man kenne ihn schlicht als Shaq.

Codys Ehefrau Brandi Rhodes mischte sich dann auch noch ein und fragte Cargill, wer ihr denn das Wort erteilt hätte. Es kam zu Streitigkeiten, die beiden wurden von Offiziellen getrennt - während Cody noch Opfer einer Attacke seiner Rivalen Brian Cage und Ricky Starks mit Manager Taz wurde. Der neue TNT-Champ Darby Allin und Will Hobbs kamen zu Hilfe.

Shaq stand auch schon für WWE im Ring

O'Neal ist seit den Neunzigern als Wrestling-Edelfan bekannt: Er hatte mehrere Auftritte beim früheren WWE-Rivalen WCW mit seinem Kumpel Hulk Hogan, stand bei WrestleMania 32 im Jahr 2016 auch schon für WWE im Ring.

Dass er nun bei AEW mitmischen soll, deutet sich schon seit einigen Monaten an: Bei seiner Vertragsverlängerung als TV-Experte für den Sender TNT im August erwähnte er entsprechende Ambitionen und hatte sich da schon Cody als Gegner ausgeguckt.

Im September tauchte in den sozialen Medien ein Foto des 48-Jährigen in der "Nightmare Factory" auf, der Wrestlingschule des mit AEW verbundenen QT Marshall. O'Neal posierte dort zusammen mit Anthony Ogogo, einem früheren Boxer aus dem Sauerland-Stall, der nach einer Horror-Verletzung am Auge nun auf eine Zweitkarriere bei AEW hinarbeitet. O'Neal war auch hinter den Kulissen von Full Gear vor Ort.

