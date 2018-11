Was war das für ein Sonntag! Hitzige Partien im Fußball und in der NFL, spannende Matches beim Darts und Tennis und ein Eklat in der Formel 1.

Doch auch zum Beginn der neuen Woche steht die Welt des Sports nicht still. Neben spannenden Duellen im Fußball und Darts, steht auch der mit Spannung erwartete Auftakt von Alexander Zverev bei den ATP-Finals in London an.

Das ist passiert

- Fußball: Real gewinnt nach Barca-Blamage

Im ersten Heimspiel nach dem triumphalen 5:1 im Clasico hat sich der FC Barcelona blamiert. Real Madrid gewann am Abend hingegen 4:2 bei Celta Vigo und wusste den Patzer des Erzrivalen damit auszunutzen. Der vierte Erfolg hintereinander unter Interimstrainer Santiago Solari, dessen Beförderung zum Chefcoach damit beschlossen sein dürfte. (Zum Bericht)

- Fussball: Monaco machtlos bei Cavani-Show

Der französische Meister Paris Saint-Germain zieht an der Spitze der Ligue 1 weiter einsam seine Kreise und hat die Krise des AS Monaco verschärft. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel siegte im Fürstentum nach drei Toren von Edinson Cavani 4:0 (2:0) und feierte den 13. Sieg im 13. Spiel. (Zum Bericht)

- NFL: Titans beenden Patriots-Serie

Die Siegesserie der New England Patriots in der NFL ist beendet. Am zehnten Spieltag setzte es für das Team von Star-Quarterback Tom Brady nach sechs ungeschlagenen Partien wieder eine Niederlage. (Zum Bericht)

Für Titelverteidiger Philadelphia Eagles geraten die Playoffs in der NFL in immer weitere Ferne. Der aktuelle Super-Bowl-Champion verlor im heimischen Stadion gegen die Dallas Cowboys mit 20:27 und hat nach neun Spielen eine negative Bilanz (vier Siege, fünf Niederlagen). (Zum Bericht)

- NBA: LeBron dunkt Lakers zum Zittersieg

In der NBA feierten die Los Angels Lakers einen wahren Zittersieg. Gegen die Atlanta Hawks machte am Ende ein Punkt den Unterschied: Die Lakers haben das Duell mit 107:106 für sich entschieden. Superstar LeBron James lieferte eine starke Leistung ab und führte sein Team mit dem entscheidenden Dunk zum knappen Sieg. Mit 26 Punkten war er bester Werfer der Partie. Daniel Theis musste bei seinem Comeback für die Boston Celtics bei den Portland Trail Blazers eine 94:100-Pleite einstecken. Sein deutscher Kollege Isaiah Hartenstein feierte mit den Houston Rockets einen 115:103-Heimerfolg. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitls Oilers setzen Pleitenserie fort

Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl und sein Teamkollege Tobias Rieder haben mit den Edmonton Oilers die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die beiden Nationalspieler verloren in der NHL mit dem fünfmaligen Stanley-Cup-Champion gegen die Colorado Avalanche in eigener Halle 1:4. (Zum Bericht)

- Formel 1: Hamilton sorgt für Mercedes-Party

Lewis Hamilton hat durch seinen Sieg beim Großen Preis von Brasilien den WM-Titel für Mercedes in der Teamwertung perfekt gemacht. (Zum Bericht) Der Brite siegte vor Max Verstappen, der in Führung liegend mit Esteban Ocon kollidierte. Im Anschluss an das Rennen sorgte Verstappen für einen Eklat, als er gegenüber Ocon handgreiflich wurde. (Zum Bericht)

- Tennis: Federer verliert Auftaktmatch

Rekordsieger Roger Federer droht beim Saisonfinale in London nach einer überraschenden Auftaktniederlage das Aus in der Vorrunde. Der sechsmalige Champion aus der Schweiz, der im Herbst zurück zu seiner Form gefunden hatte, unterlag dem Japaner Kei Nishikori 6:7 (4:7), 3:6 und steht vor dem zweiten Gruppenspiel am Dienstag gegen Dominic Thiem (Österreich) bereits unter Druck. (Zum Bericht)

- Darts: Unterbuchner feiert Premierensieg

Michael Unterbuchner hat am zweiten Tag des Grand Slam of Darts (alle Spiele LIVE bei SPORT1) für die positive Überraschung aus deutscher Sicht gesorgt. Der 30-Jährige gewann sein zweites Gruppenspiel gegen Steve Hine klar mit 5:2. Nach seiner Auftaktniederlage gegen den zweimaligen PDC-Weltmeister Gary Anderson erhielt sich der 30-Jährige die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- 2. Bundesliga: Duell der Punktgleichen

Wenn der VfL Bochum den SV Darmstadt 98 zum Abschluss des 13. Spieltags empfängt (2. Bundesliga: VfL Bochum - SV Darmstadt 98 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), dann ist es das Duell jener Teams, die exakt punktgleich sind in der 2. Bundesliga. Bochum ebenso wie Darmstadt weisen 27 Punkte auf, der Klub aus dem Ruhrpott ist lediglich wegen der besseren Tordifferenz vor den Lilien zu finden. Das kann sich am Montagabend ändern.

- 3. Liga: Wehen empfängt Jena

Auch in Liga drei rollt am Montag der Ball. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt Carl Zeiss Jena (3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena, 19 Uhr im LIVETICKER).Vor allem für Jena ist das Spiel ein enorm wichtiges gegen den Abstieg.

- ATP-Finals: Zverev legt los

Alexander Zverev startet in die ATP-Finals in London (Tennis: Zverev - Isner, 15 Uhr im LIVETICKER). Zum Auftakt wartet mit Marin Cilic gleich ein ganz harter Brocken. Auch Novak Djokovic ist am Abend gefordert.

