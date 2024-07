Darts: Littlers Großmäuligkeit rächt sich - Wirbel um Social-Media-Post

Kurz nach dem Spiel postete Littler auf Instagram ein Bild einer gefliesten Ecke mit einem Mülleimer und kommentierte dies mit dem Wort „ peinlich “. Dieser Post, der den Eindruck erweckte, Littler habe sich selbst in eine Ecke zum Schämen gestellt, wurde wenig später wieder gelöscht. Diese impulsive Reaktion sorgte für reichlich Gesprächsstoff und heizte die Debatte um Littlers Verhalten weiter an.

Nach seinem Sieg in der Premier League im Mai ging der 17-Jährige für die Buchmacher als Favorit in das Match gegen den dreimaligen Weltmeister „MvG“. Doch der Niederländer setzte sich in Blackpool schnell und überzeugend durch.

Taylor warnte Littler

Darts-Legende Phil Taylor riet Littler vor dem Match öffentlich, sich zurückzuhalten und den „Bären“ van Gerwen nicht zu reizen. „Wenn ich an Lukes Stelle wäre, würde ich mich ruhig verhalten und Michael sich selbst Gedanken machen lassen“, erklärte „The Power“ bei talkSPORT. „Luke erzählt in den sozialen Medien von all den Orten, an denen er van Gerwen in der Vergangenheit geschlagen hat. Bei Michael könnte es sein, dass er wütend wird, wenn man den Bären anstachelt“, warnte Taylor, der Littlers großes Vorbild ist.