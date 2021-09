FC Bayern München: Bleibt Leroy Sané formstark?

Auffällig: In allen drei Partien durfte Sané auf dem linken Flügel spielen. In seiner Bayern-Zeit bekleidete er bisher zumeist die rechte Seite. So auch am zweiten Spieltag beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln, bei dem der gebürtige Essener von den eigenen Fans ausgepfiffen und seine Auswechslung gefeiert worden war.