Choupo-Moting, Kolo Muani oder Harry Kane? Wer löst Bayerns Stürmerproblem?

Kommt nun also Bewegung rein? Nach SPORT1-Informationen ist der Franzose durchaus ein heißes Thema an der Säbener Straße, wurde er den Münchnern bereits vor der Endrunde in Katar gar angeboten. Auch nach der WM soll der Kontakt zu Kolo Muani nie abgerissen sein, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.