FC Bayern Newsticker: Manuel Neuer gibt Zukunfts-Hinweis

SPORT1 23.04.2026 • 11:55 Uhr Alle aktuellen Nachrichten, Infos, Stimmen und Ergebnisse rund um den deutschen Rekordmeister FC Bayern München kompakt und in Echtzeit für Sie zusammengefasst.

„Davor“ fällt die Neuer-Entscheidung

23.04.2026 • 09:56 Uhr – Manuel Neuer hat nach dem Pokal-Halbfinalsieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen erneut zu seiner Zukunft Stellung bezogen, ohne eine endgültige Entscheidung zu verkünden. Der Torhüter deutete jedoch an, dass die Zeichen aktuell positiv stehen und kündigte eine Entscheidung „davor“ – also vor dem DFB-Pokalfinale – an. Die Münchner stehen nach dem Erfolg gegen Leverkusen erstmals seit 2020 wieder im Pokalfinale und treffen dort am 23. Mai auf Stuttgart oder Freiburg. Parallel spielen die Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain.

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Hjulmand erhält Unterstützung von Rolfes – und Kompany

23.04.2026 • 05:37 Uhr – Der FC Bayern steht nach einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokalfinale. Trainer Vincent Kompany lobte vor allem die starke erste Halbzeit seiner Mannschaft, in der die Münchner das Spiel früh hätten entscheiden können. Gleichzeitig erkannte er die Leistungssteigerung der Leverkusener nach der Pause an, die sich „zurück ins Spiel gekämpft“ hätten. Für Leverkusen bleibt nach dem Aus im Pokal nur noch der Fokus auf die Bundesliga und den Kampf um die Champions-League-Plätze.

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„Riesiges Geschenk“: Bayern heiß auf Berlin – und Paris

23.04.2026 • 05:35 Uhr – Der FC Bayern steht nach einem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen erstmals seit sechs Jahren wieder im Finale in Berlin. Trainer Vincent Kompany sprach von einem „riesigen Geschenk“, auch Manuel Neuer zeigte sich mit Blick auf das Endspiel am 23. Mai erleichtert. Nach der Meisterschaft lebt für die Münchner weiter die Chance auf das Triple. In der Champions League wartet im Halbfinale mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain jedoch eine deutlich schwierigere Aufgabe.

Einzelkritik: Der Fels in der Brandung

23.04.2026 • 00:17 Uhr – Der FC Bayern steht nach einem 2:0-Erfolg bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 wieder im DFB-Pokalfinale. Harry Kane brachte die Münchner früh in Führung, Luis Díaz sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Defensiv überzeugte vor allem Dayot Upamecano, während Manuel Neuer nur selten gefordert war, aber in entscheidenden Momenten zur Stelle war. Insgesamt kontrollierte Bayern die Partie weitgehend, ließ jedoch in der Offensive phasenweise Durchschlagskraft vermissen.

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Nur einer hält der Wucht stand

23.04.2026 • 00:12 Uhr – Der FC Bayern steht nach einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Halbfinale im Finale. Die Münchner dominierten die Partie klar, ließen defensiv kaum etwas zu und gingen durch Harry Kane in Führung. Leverkusen blieb offensiv weitgehend harmlos und prüfte Manuel Neuer nur einmal ernsthaft. Torhüter Mark Flekken verhinderte mit mehreren Paraden eine höhere Niederlage der Werkself.

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Triple-Traum lebt: Bayern zurück in Berlin

22.04.2026 • 22:42 Uhr – Der FC Bayern steht erstmals seit 2020 wieder im Finale des DFB-Pokals: Das Team von Vincent Kompany setzte sich im Halbfinale mit 2:0 bei Bayer Leverkusen durch. Harry Kane (22.) und Luis Díaz (90.+3) trafen für die dominanten Münchner, die nach dem vorzeitigen Meistertitel weiter auf Titelkurs bleiben. Im Endspiel am 23. Mai in Berlin trifft Bayern auf den VfB Stuttgart oder den SC Freiburg. Die Partie gegen PSG in der Champions League rückt damit kurzfristig in den Hintergrund.

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Bayern bricht den Final-Fluch!

22.04.2026 • 22:40 Uhr – Der FC Bayern steht erstmals seit 2020 wieder im DFB-Pokalfinale und gewann das Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0. Harry Kane brachte die Münchner nach Vorarbeit von Jamal Musiala in Führung (22.), Luis Díaz entschied die Partie in der Nachspielzeit (90.+3). Bayern dominierte die Begegnung über weite Strecken, während Manuel Neuer bei der größten Leverkusener Chance stark parierte (52.). Im Finale in Berlin wartet Stuttgart oder Freiburg als Gegner.

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Halbfinal-Kracher in Leverkusen: Musiala startet bei Bayern

22.04.2026 • 19:58 Uhr – Der FC Bayern setzt im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen auf Jamal Musiala in der Startelf. Trainer Vincent Kompany stellt den Offensivspieler nach überstandener Verletzung gemeinsam mit Diaz, Olise und Kane auf und sieht ihn „ganz nah an seinem besten Niveau“. Durch den Ausfall von Serge Gnabry gewinnt Musiala im Saisonendspurt zusätzlich an Bedeutung. Die Münchner wollen erstmals seit 2020 wieder ins Pokalfinale einziehen.

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„Leider vorbei“: WM-Traum von Gnabry geplatzt

22.04.2026 • 18:37 Uhr – Serge Gnabry vom FC Bayern fällt mit einem Adduktorenriss für die kommende WM aus und bestätigte sein Turnier-Aus via Instagram. Der 30-Jährige hatte sich die Verletzung am vergangenen Wochenende zugezogen, eine genaue Ausfallzeit ist weiterhin offen. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich betroffen und sprach von einer „bitteren Nachricht“ im Saisonendspurt. Gnabry will sich nun auf seine Genesung und die Rückkehr zur Saisonvorbereitung konzentrieren.

Gnabry verkündet WM-Aus

22.04.2026 • 18:14 Uhr – Serge Gnabry fällt mit einem Adduktorenabriss im rechten Oberschenkel aus und verpasst damit die WM in Nordamerika, wie der Bayern-Profi via Instagram bestätigte. Für den Offensivspieler ist die Saison beim deutschen Rekordmeister vorzeitig beendet, nachdem Bayern zuletzt den Bundesliga-Titel gewann. Gnabry kündigte an, sich nun auf seine Genesung und die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit zu konzentrieren. Die Nationalmannschaft wird er bei der WM von zu Hause aus unterstützen.

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FC Bayern mit Revanche nach Berlin?

22.04.2026 • 17:45 Uhr – Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals, der Rekordmeister reist als frisch gekürter deutscher Meister an und will ein erneutes Pokal-Aus gegen die Werkself verhindern. Trainer Vincent Kompany kann auf eine starke Auswärtsserie bauen, während Manuel Neuer vor seinem 63. Pokalspiel steht und damit mit Sepp Maier gleichziehen könnte. Leverkusen setzt nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf die Heimstärke und Torjäger Patrik Schick, Bayern kontert mit Topscorer Harry Kane. Die Partie wird live im Free-TV (ZDF) übertragen.

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Hier steht Bayern vor einer Hürde

22.04.2026 • 13:37 Uhr – Der FC Bayern beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Anthony Gordon, doch Newcastle United fordert rund 86 Millionen Euro Ablöse. Nach SPORT1-Informationen sind die Münchner jedoch nur bereit, etwa 50 Millionen zu investieren, zudem fehlt aktuell die Zustimmung des Aufsichtsrats. Trainer Vincent Kompany soll den Transfer zwar befürworten, hat in frühen Transferphasen aber nur begrenzten Einfluss. Ein Deal gilt daher derzeit als schwierig, zumal der Rekordmeister im Sommer eher punktuell nachrüsten will.

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Ein unvergessener Fehlschuss

22.04.2026 • 13:11 Uhr – Historischer Rückblick: Am 22. April 1986 vergab Bremens Michael Kutzop beim 0:0 gegen den FC Bayern einen entscheidenden Elfmeter im Meisterrennen. Der Fehlschuss ermöglichte den Münchnern, am letzten Spieltag noch an Werder vorbeizuziehen und den Titel zu gewinnen. Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff blieb beim Strafstoß stehen, Kutzop traf nur den Pfosten. Die Szene gilt bis heute als einer der bedeutendsten Momente der Bundesliga-Geschichte.

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Ist er Bayerns künftige Nummer 2?

22.04.2026 • 12:00 Uhr – Der FC Bayern beschäftigt sich laut „Sport Bild“ konkret mit HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes als mögliche Option für den Sommer. Hintergrund ist die unklare Zukunft von Manuel Neuer, dessen Vertrag ausläuft, während Jonas Urbig perspektivisch als Nachfolger eingeplant sein soll. Heuer Fernandes könnte demnach als erfahrener Backup eingeplant werden, auch weil Sven Ulreichs Vertrag endet. Beim HSV ist die Zukunft des 33-Jährigen ebenfalls offen, da Vertragsgespräche stocken und eine Verlängerung vom Klassenerhalt abhängt.