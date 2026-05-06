FC Bayern Newsticker: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

SPORT1 06.05.2026 • 16:18 Uhr Alle aktuellen Nachrichten, Infos, Stimmen und Ergebnisse rund um den deutschen Rekordmeister FC Bayern München kompakt und in Echtzeit für Sie zusammengefasst.

Olise? „Habe ich noch nie erlebt“

06.05.2026 • 15:30 Uhr – Showdown in der Champions League: Der FC Bayern empfängt PSG zum Halbfinal-Rückspiel nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel. Im Fokus steht Bayern-Offensivspieler Michael Olise, der zuletzt beim 3:3 gegen Heidenheim traf und seine starke Form bestätigte. Heidenheims Hennes Behrens schilderte nach dem direkten Duell große Probleme im Eins-gegen-eins und lobte Olises Variabilität und Timing. Der Franzose gilt damit als einer der entscheidenden Faktoren für die Münchner im Kampf um den Finaleinzug.

Hoeneß stichelt gegen Basler

06.05.2026 • 15:18 Uhr – Uli Hoeneß hat Bayern-Offensivspieler Michael Olise nach dessen Last-Minute-Tor beim 3:3 gegen Heidenheim in den höchsten Tönen gelobt und widersprach dabei Mario Basler. Der Ehrenpräsident bezeichnete Olises Technik, Timing und Abschlussstärke als „außergewöhnlich“ und betonte, dessen Aktionen seien kaum zu verteidigen. Besonders hob Hoeneß die Präzision des linken Fußes hervor und zog einen Vergleich zu Arjen Robben. Olise hatte in der Nachspielzeit per Distanzschuss den Ausgleich für den FC Bayern erzielt.

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Hoeneß spricht aus, was viele denken

06.05.2026 • 11:27 Uhr – Uli Hoeneß hat in einem Interview deutliche Worte zu mehreren Bayern-Profis gefunden und damit den internen Druck erhöht. Besonders Konrad Laimer steht wegen hoher Gehaltsforderungen in der Kritik, zudem brachte Hoeneß PSG-Verteidiger Achraf Hakimi als Wunschprofil ins Spiel. Auch Alphonso Davies gerät trotz Vertragsverlängerung aufgrund von Preis-Leistungs-Bedenken ins Visier, während Josip Stanisic trotz langfristigem Vertrag nach durchwachsenen Leistungen beobachtet wird. Trainer Vincent Kompany stärkt dem Trio zwar öffentlich den Rücken, im Sommer steht jedoch eine Neubewertung der Personalien an.

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Elfmeterschießen? „Das ist geübt“

06.05.2026 • 08:02 Uhr – Vincent Kompany will die Elfmeterschützen im möglichen Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain kurzfristig festlegen und dabei eng mit den Spielern abstimmen. Das Szenario ist vorbereitet: Elfmeterschießen wird laut Bayern-Coach seit Monaten regelmäßig trainiert, auch im Hinblick auf den DFB-Pokal. Nach dem 4:5 im Hinspiel würde ein Sieg mit einem Tor Unterschied nach Verlängerung zum Shootout führen. Kompany fordert gegen „eine der stärksten Mannschaften Europas“ das „höchste Level“, um das Finale in Budapest zu erreichen.

Tah: „Wir werden nichts ändern“

06.05.2026 • 07:15 Uhr – Trotz zuletzt 16 Gegentoren in sechs Spielen hält Bayern-Verteidiger Jonathan Tah vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG an der offensiven Spielweise fest. Nach dem 4:5 im Hinspiel fordert der Nationalspieler mehr Aggressivität, Mut und bessere Chancenverwertung bei gleichzeitig stabilerer Defensive. Eine taktische Umstellung schließt Tah aus, stattdessen setzt der Rekordmeister weiter auf attraktiven Offensivfußball. Ziel bleibt der Finaleinzug am 30. Mai in Budapest.

Hoeneß und die „Angst“ vor dem Altern

06.05.2026 • 05:59 Uhr – Uli Hoeneß hat in einem DAZN-Interview nachdenkliche Einblicke in sein Privatleben gegeben und Sorgen über das Älterwerden geäußert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern berichtete von häufigen Todesfällen in seinem Umfeld und sprach offen über Gedanken an das eigene Vermächtnis. Gleichzeitig betonte der 74-Jährige seine grundsätzliche Lebenszufriedenheit und den Fokus auf die Gegenwart. Zudem richtete Hoeneß einen Appell an Politik und Gesellschaft, die Stärken Deutschlands wie Demokratie und soziale Sicherheit zu bewahren.

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Rummenigge gibt Motto für PSG-Hit vor

06.05.2026 • 05:30 Uhr – Vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain zeigen sich mehrere Bayern-Legenden optimistisch. Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier und Hasan Salihamidzic trauen dem Team trotz des 4:5 im Hinspiel den Finaleinzug zu und verweisen auf Teamgeist, Heimvorteil und starke Form. Paul Breitner mahnt hingegen defensive Stabilität an, die zuletzt zu oft gefehlt habe. Entscheidend sei laut Maier vor allem, die Null zu halten, um den Einzug ins Finale in Budapest zu schaffen.

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Bayern – PSG? „Nicht nachmachen“

05.05.2026 • 21:22 Uhr – Spektakel im Champions-League-Halbfinale: Der FC Bayern verliert das Hinspiel bei Paris Saint-Germain mit 4:5, das Spiel sorgt für große Resonanz. Experte Christoph Kramer lobt die Qualität beider Teams, warnt jedoch davor, deren Spielweise als Maßstab für andere Teams zu übernehmen. Er betont, dass Bayerns Spiel stark von der Qualität und Eingespieltheit der Stammelf abhängt und größere Rotation zu Leistungsabfall führen kann. Laut Kramer setzen Bayern und PSG aktuell den Benchmark im europäischen Fußball, der jedoch schwer kopierbar sei.

„Müller war der Pressesprecher“

05.05.2026 • 20:43 Uhr – Uli Hoeneß hält Thomas Müller trotz dessen Wechsels in die MLS eine Rückkehr zum FC Bayern weiterhin offen und bestätigte ein bestehendes Angebot für eine künftige Funktion im Klub. Gleichzeitig kritisierte der Ehrenpräsident, Müller habe gegen Ende seiner Bayern-Zeit mehr gesprochen als gespielt und sich stark selbst vermarktet. Hoeneß hatte ursprünglich geplant, Müller nach einem Sabbatical mit internationalen Einblicken in eine passende Rolle beim FCB zu integrieren. Müllers Entscheidung, stattdessen bei den Vancouver Whitecaps weiterzuspielen, könne er jedoch nachvollziehen.

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PSG-Coach motiviert mit Nadal-Spruch

05.05.2026 • 19:22 Uhr – Vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel beim FC Bayern hat PSG-Coach Luis Enrique sein Team mit einem Nadal-Vergleich zusätzlich motiviert und den Münchnern großen Respekt gezollt. Nach dem 5:4 im Hinspiel reicht Paris ein Remis in der Allianz Arena, dennoch kündigt Enrique an, nicht auf Ergebnisverwaltung zu setzen. Der Trainer warnte zugleich vor Übermotivation und forderte emotionale Kontrolle. PSG muss dabei auf den verletzten Achraf Hakimi verzichten, ein erneut spektakuläres Spiel wird erwartet.

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Ihn wünscht sich Hoeneß bei Bayern

05.05.2026 • 18:23 Uhr – Uli Hoeneß hat Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain als Wunschspieler für den FC Bayern genannt und dessen Offensivstärke auf der Rechtsverteidiger-Position hervorgehoben. Der Marokkaner fehlt allerdings verletzt und wird im Champions-League-Rückspiel gegen die Münchner nicht dabei sein. Gleichzeitig äußerte sich Hoeneß zu Konrad Laimer, lobte dessen Bedeutung für das Team, betonte aber im Zuge von Vertragsfragen, dass dieser „nicht Maradona“ sei. Laimer und Stanisic waren zuletzt auf der rechten Abwehrseite eingesetzt worden.

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Kompany wie Pep? „Wäre sehr blöd“

05.05.2026 • 16:42 Uhr – Vincent Kompany setzt vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain auf Kontinuität und widerspricht der These, sein Mentor Pep Guardiola ändere in großen Spielen regelmäßig alles. Der Bayern-Coach betonte, solche Darstellungen seien „Medien-Quatsch“ und stellte klar, dass er selbst keine außergewöhnlichen taktischen Experimente plane. Kompany habe sich intensiv vorbereitet und nach eigenen Angaben rund 35 PSG-Spiele analysiert. Das Duell steigt am Mittwochabend, Anstoß ist um 21 Uhr.

Gräfe: Bayern-Schiri zeigt Problem auf

05.05.2026 • 15:18 Uhr – Im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel empfängt der FC Bayern am Mittwochabend Paris Saint-Germain in der Allianz Arena, Schiedsrichter ist der Portugiese João Pinheiro. Der 36-Jährige steht erst bei 14 Einsätzen in der Königsklasse und leitet damit erstmals ein Spiel dieser Größenordnung. Ex-Referee Manuel Gräfe sieht die Ansetzung kritisch und verweist auf mangelnde Erfahrung sowie generelle Schiedsrichter-Probleme bei der UEFA. Gleichzeitig betont er, jungen Unparteiischen Chancen zu geben und hofft, dass das Spiel nicht durch Schiedsrichterentscheidungen geprägt wird.

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Diese Hoeneß-Ansage hat es in sich!

05.05.2026 • 15:16 Uhr – Im Vertrags-Poker mit Konrad Laimer hat Uli Hoeneß klargestellt, dass der FC Bayern einen möglichen Abgang des Österreichers nicht um jeden Preis verhindern würde. Trotz seiner sportlichen Bedeutung betonte Hoeneß, Laimer gehöre finanziell nicht zur Top-Riege um Kane oder Musiala und müsse „Grenzen akzeptieren“. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft bis 2027, die Gespräche über eine Verlängerung stocken derzeit. Sportvorstand Max Eberl signalisierte zudem, ein Abgang wäre wirtschaftlich verkraftbar.

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Gute Nachrichten für Bayern

05.05.2026 • 14:13 Uhr – Der FC Bayern kann im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG voraussichtlich wieder auf Lennart Karl, Tom Bischof und Raphael Guerreiro zurückgreifen, die nach Muskelfaserrissen ins Training zurückgekehrt sind. Karl hatte zuletzt sieben Pflichtspiele verpasst, Bischof fünf, saß zuletzt aber bereits wieder auf der Bank. Einziger Ausfall bleibt Serge Gnabry (Adduktoren), für den die Saison beendet ist. Auf Seiten von PSG fehlt unter anderem Achraf Hakimi verletzt.