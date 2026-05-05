FC Bayern vor PSG: Bayern-Boss schwört Fans ein

SPORT1 05.05.2026 • 09:28 Uhr Alle aktuellen Nachrichten, Infos, Stimmen und Ergebnisse rund um den deutschen Rekordmeister FC Bayern München kompakt und in Echtzeit für Sie zusammengefasst.

Bayern-Boss schwört Fans ein

05.05.2026 • 09:35 Uhr – Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen fordert vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain maximalen Einsatz und setzt auf die „Festung Allianz Arena“. Nach dem 4:5 im Hinspiel müsse die Mannschaft laut Dreesen demütig, aber selbstbewusst auftreten und offensiv bleiben. Er betont die starke Heimstatistik mit 85 Saisontoren und ruft Fans und Team zu geschlossenem Auftreten auf. Gleichzeitig hebt Dreesen die internationale Strahlkraft der bisherigen Königsklassen-Saison mit hohen Einschaltquoten und Millionen neuer Follower hervor.

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Was ein Bayern-Aus bedeuten würde

05.05.2026 • 09:26 Uhr – Der FC Bayern steht im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG unter Druck und muss das Finale erreichen, um die Chancen der Bundesliga auf einen fünften Startplatz in der Königsklasse zu wahren. In der UEFA-Saisonwertung liegt Deutschland hinter Spanien, Bayern-Punkte könnten den Rückstand verkürzen. Ein Ausscheiden – selbst trotz eines Sieges mit anschließendem Elfmeteraus – könnte die deutschen Hoffnungen bereits vorzeitig beenden, insbesondere wenn Atlético Madrid parallel erfolgreich ist. Nur ein Finaleinzug der Münchner hält das Rennen um den zusätzlichen Champions-League-Platz offen.

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Adidas unterläuft Bayern-Panne

05.05.2026 • 08:22 Uhr – Der FC Bayern hat einen Tag vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt und wird dieses bereits im Spiel tragen. Für Aufsehen sorgte Ausrüster Adidas, der im Online-Shop fälschlicherweise weiterhin einen Spielerflock von Ex-Bayern-Profi Kingsley Coman anbot, obwohl dieser den Klub 2025 verlassen hatte. Der Fehler wurde erst später behoben. Das neue Trikot kostet 100 Euro (Authentic-Version: 150 Euro).

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„Mein Lieblingsspieler“: Lizarazu „verzaubert“ von Olise

05.05.2026 • 07:52 Uhr – Bixente Lizarazu sieht Bayern-Star Michael Olise als möglichen Ballon-d’Or-Kandidaten und hebt dessen Leistungen auf höchstem Niveau hervor, auch in Topspielen wie gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Entscheidend für eine Auszeichnung seien jedoch große Titel, insbesondere in der Champions League sowie mit Frankreich bei der WM. Der Ex-Weltmeister schwärmt von Olises Technik, Kreativität und Selbstvertrauen und bezeichnet ihn aktuell als seinen „Lieblingsspieler“. Besonders dessen Spielstil und zurückhaltende Art unterstreichen für Lizarazu dessen außergewöhnliches Profil.

Bayern durchkreuzt PSG-Pläne

04.05.2026 • 21:50 Uhr – Der FC Bayern bleibt vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG bei seiner Routine und bezieht das Teamhotel „Infinity“ in Unterschleißheim – trotz Interesses der Franzosen an der Unterkunft. Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund betonten den Heimvorteil und die klare Entscheidung für das eigene Quartier. PSG weicht stattdessen ins Hotel „Andaz“ aus. Das Rückspiel steigt am Mittwoch (21 Uhr), das Hinspiel gewann Paris mit 5:4.

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Saison-Aus für Bayern-Youngster

04.05.2026 • 16:34 Uhr – Der FC Bayern muss vorerst auf Nachwuchsspieler David Santos Daiber verzichten: Der 19-Jährige erlitt einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel, eine Rückkehr in dieser Saison ist ausgeschlossen. Eine konkrete Ausfallzeit nannten die Münchner nicht. Der portugiesische U19-Nationalspieler kam bereits zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga unter Trainer Vincent Kompany. Zuletzt war er vor allem bei den Amateuren in der Regionalliga im Einsatz.

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Kann Ruiz den Bayern standhalten?

04.05.2026 • 13:57 Uhr – PSG muss im Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern auf Achraf Hakimi verzichten, der sich im Hinspiel (5:4) verletzte. Trainer Luis Enrique plant einen Umbau, mit Zaïre-Emery auf rechts und möglicherweise Fabián Ruiz in der Startelf, dessen Fitness nach langer Pause jedoch fraglich ist. Die Münchner gehen nach dem spektakulären Hinspiel mit Fokus auf Wiedergutmachung in die Partie in der Allianz Arena. Ruiz gilt als Schlüsselfigur – Einsatzdauer und Belastbarkeit bleiben offen.

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„Im Rückspiel wird’s anders“

04.05.2026 • 12:06 Uhr – Thomas Müller blickt vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen PSG auf das spektakuläre 5:4 im Hinspiel zurück und erwartet eine veränderte Partie mit mehr taktischen Anpassungen im Verlauf. Der Ex-Münchner lobte das hohe Tempo, die Intensität sowie die Mentalität der Bayern, die nach 2:5-Rückstand noch verkürzten. Für das Rückspiel zeigt sich Müller optimistisch und glaubt bei einer ähnlich starken Leistung an einen Bayern-Sieg mit ein bis zwei Toren Vorsprung und den Finaleinzug.

Schiri für Bayern-Spiel benannt

04.05.2026 • 11:32 Uhr – Joao Pinheiro leitet das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21.00 Uhr). Unter dem Portugiesen gewannen die Münchner ihre bisherigen beiden Königsklassen-Partien (2:1 in Eindhoven, 3:1 gegen Bratislava). Nach dem 4:5 im Hinspiel benötigt das Team von Trainer Vincent Kompany einen Sieg fürs Finale. Das zweite Halbfinale zwischen Arsenal und Atlético (1:1) pfeift der Berliner Daniel Siebert.

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Besondere Trikot-Premiere bei Bayern

04.05.2026 • 09:37 Uhr – Der FC Bayern feiert im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG (Mittwoch, 21 Uhr) die Premiere seines neuen Heimtrikots für die Saison 2026/27. Das adidas-Jersey ist in Weiß und Rot gehalten, mit dunkelroten Streifen als Designelement. Die Mannschaft um Kimmich, Olise und Kane läuft erstmals im neuen Look in der Allianz Arena auf. Besonderheit für Fans: Ein optionaler Kakadu als Brustbadge wird anlässlich der Meisterfeier angeboten.

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Bayern gegen PSG mit neuem Heimtrikot

04.05.2026 • 09:31 Uhr – Der FC Bayern läuft im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain erstmals im neuen Heimtrikot der Saison 2026/27 auf. Das in Rot und Weiß gehaltene Dress soll Tradition und moderne Optik verbinden, zudem ziert erstmals ein spezielles „Kakadu“-Brustbadge zur Würdigung der Meisterschaft das Trikot. Der Klub spricht von einem Symbol für Selbstbewusstsein und Siegermentalität. Die offizielle Präsentation im Frauen-Bereich erfolgt separat am 9. Mai beim Bundesliga-Heimspiel am Campus.

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Bayerns England-Strategie

03.05.2026 • 23:13 Uhr – Der FC Bayern rettet gegen den 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit ein 3:3, nachdem Joker wie Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz in der zweiten Halbzeit für den Umschwung sorgen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt verweist auf die „unfassbare Qualität“ des eingewechselten Offensivtrios, das zusammen über 100 Saisontore erzielt hat. Sportvorstand Max Eberl betont die gezielte Transferstrategie in der Premier League und sieht darin einen Qualitätsvorteil gegenüber der Bundesliga-Konkurrenz. Weitere England-Transfers wie Anthony Gordon stehen bereits im Fokus der Münchner.

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Hamann empfiehlt Bayern Topstar

03.05.2026 • 21:20 Uhr – Dietmar Hamann hat dem FC Bayern in der Transferdebatte Marcus Rashford als Alternative zu Anthony Gordon empfohlen. Der TV-Experte hebt die Flexibilität des Offensivspielers hervor und würde ihn klar bevorzugen. Rashford ist aktuell von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen, kommt dort auf 13 Tore und 13 Vorlagen in 45 Spielen. Mit einer kolportierten Ablöse von rund 30 Millionen Euro wäre er zudem deutlich günstiger als Gordon.

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Basler klagt an: „Unding bei Bayern“

03.05.2026 • 13:26 Uhr – Mario Basler kritisiert die geplante Trennung des FC Bayern von Leon Goretzka scharf und bezeichnet sie als „Unding“. Der SPORT1-Experte fordert, Goretzka im Champions-League-Halbfinale gegen PSG in die Startelf zu stellen und sieht ihn stabiler als Aleksandar Pavlovic. Goretzka hatte zuletzt beim 3:3 gegen Heidenheim mit zwei Treffern überzeugt, soll den Klub nach Saisonende aber verlassen. Sportvorstand Max Eberl bestätigte mehrere Interessenten für den Mittelfeldspieler.

Fraktur bei Föhrenbach: „Hat seine komplette Nase verloren“