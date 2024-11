Worauf wartet Tuchel? England tobt

Thomas Tuchel bläst dieser Tage ein vergifteter Gegenwind ins Gesicht . „Ein Witz“ sei das, ein „einziges Chaos“, gar eine „Farce“, wetterte die für ihren rauen Ton bekannte englische Presse gegen den neuen Heilsbringer der Three Lions . Denn während sich der Deutsche in aller Ruhe auf seine WM-Mission mit dem titelhungrigen Mutterland des Fußballs vorbereitet, sorgt sein verspäteter Starttermin mit der Nationalmannschaft für großen Zorn auf der Insel.

Worauf wartet der Mann bloß, scheint die über allem schwebende Frage zu sein. „Es ist auf so vielen Ebenen falsch. Dass sie einen neuen Teammanager geholt und ihm erlaubt haben, am 1. Januar anzufangen, das ist lächerlich“, pestete John Cross, Fußball-Chefredakteur des Daily Mirror .

Grund für den Unmut ist das Kader-Chaos bei den Engländern : Gleich acht nominierte Spieler sagten für die nicht unwichtigen Nations-League -Duelle am Donnerstag in Griechenland (ab 20.45 Uhr im Liveticker ) und drei Tage später gegen Irland (18.00 Uhr) vorzeitig ab.

„Er sollte jetzt das Sagen haben“

Zur Erinnerung: Bereits unmittelbar vor dessen Amtsantritt waren die e nglischen Medien harsch mit dem deutschen Fußballlehrer ins Gericht gegangen: „Wir brauchen keinen Thomas Tuchel, sondern einen Patrioten, für den das Land an erster, zweiter und dritter Stelle steht“, hatte die Daily Mail kommentiert. „ Der Trainer sollte jemand sein, der in der Fußballkultur dieses Landes geboren und aufgewachsen ist, jemand, der mit den besten und schlechtesten Eigenschaften unseres Landes vertraut ist.“

Und so stand eine Übernahme vor den abschließenden Spielen in der Nations League, wo England um den Aufstieg in die A-Liga zittert, nicht zur Debatte. Auf den aktuellen Kader hatte Tuchel keinen Einfluss, die Partien wird er wohl auch nur aus der Ferne beobachten. Und auch mit Interimstrainer Lee Carsley tauschte der 51-Jährige angeblich nur wenige Worte aus. „Viel Glück für das Länderspielfenster. Ich freue mich auf ein Treffen“, habe Tuchel Carsley per SMS zukommen lassen.