WM 2022: "Eine Farce" - Fanvertreter mit deutlicher Kritik an FIFA und DFB

In Katar rumort es an allen Ecken und Enden. Beinahe stündlich gibt es neue Meldungen über Vorfälle. SPORT1-Chefreporter Patrick Berger etwa berichtete von einer Erfahrung vor Ort, als das Drehen von Schnittbildern zunächst unterbunden wurde: „Die Polizei hat uns festgehalten. Für fünf oder sechs Minuten. Wir wussten nicht so recht, was hier los ist und was passiert. Die waren auch ein bisschen rüder im Umgang mit uns.“