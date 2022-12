WM 2022: Das große DFB-Zeugnis - es hagelt Fünfen!

THOMAS MÜLLER (204 Spielminuten): Dem Ur-Bayer war die fehlende Spritzigkeit nach seiner Hüftverletzung anzumerken. Müller lief seine Gegenspieler zwar immer gut an, dem Spiel der eigenen Mannschaft aber komplett hinterher. Der 33-Jährige brachte es trotz seiner Rolle als falscher Neuner in Katar auf keinen einzigen gefährlichen Torabschluss. Der Beginn der Müller-Dämmerung! Fraglich jedoch, ob ein „Ehrgeizling“ wie er sich nach all seinen wunderbaren Erfolgen wirklich so verabschieden will. SPORT1-Note: 5