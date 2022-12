WM 2022: Thomas Müller denkt an Rücktritt aus DFB-Team – die bewegte Karriere der deutschen Fußball-Legende

Thomas Müller deutete nach dem vorzeitigen WM-Aus in Katar sein Ende in der deutschen Nationalmannschaft an. „Für mich ist das eine absolute Katastrophe“, sagte der Weltmeister von 2014 in der ARD und ergänzte: „Falls das mein letztes Spiel gewesen sein sollte“, wolle er sich bereits bei den deutschen Anhängern bedanken. (DATEN: WM-Spielplan 2022)