ManUnited: "Wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe!" Startet Ex-BVB-Star Sancho jetzt endlich durch?

Dieses Tor wird Jadon Sancho Auftrieb geben!

Denn die Erleichterung war ihm deutlich anzusehen, als der Ex-BVB-Star in der 70. Spielminute nach seinem 2:2-Ausgleichstreffer für Manchester United zum Jubel in Richtung Eckfahne abdrehte und sich dabei vielsagend den Zeigefinger an den Kopf hielt.

Die vergangenen eineinhalb Jahre kann man mit Fug und Recht als durchwachsen bezeichnen: Mit neun Toren und vier Assists in 54 Pflichtspielen hat das Offensiv-Juwel noch lange nicht das erreicht, was die United-Bosse von ihm erwarten.

Anpassungsschwierigkeiten, kleinere Blessuren, die hohe Ablösesumme und vor allem der große Druck sowie die daraus resultierende Belastung machten dem 22-Jährigen merklich zu schaffen, sodass er an seine Top-Werte aus Dortmunder Zeiten (137 Spiele, 50 Tore, 64 Vorlagen) nicht im Entferntesten heranreichen konnte.

Fassungsloser Sancho: „Wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe!“

Doch sein Mitspieler Bruno Fernandes glaubt, dass er Vertrauen braucht, um konstant gute Leistungen zu bringen: „Wir brauchen jeden, der verfügbar ist, und zwar so schnell wie möglich“, sagte er auf MUTV.

Und lobte den Rückkehrer: „Heute hat Jadon die Chance bekommen, ein bisschen mehr zu spielen, und er hat seine Sache wirklich gut gemacht. Er hat sein Tor geschossen - und hoffentlich wird ihm das einen Schub für die Zukunft geben, denn wir wissen, wie gut Jadon sein kann. Wir brauchen ihn mit vollem Selbstvertrauen, damit er sein Bestes für die Mannschaft geben kann.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

United-Coach Erik ten Hag nahm in der 59. Minute beim Stand von 0:2 gegen Leeds United einen Doppelwechsel vor: Wout Weghorst und Alejandro Garnacho wurden durch Sancho und Facundo Pellistri ersetzt - und das machte letztlich den Unterschied aus!

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Erst verkürzte Marcus Rashford in der 62. Minute für die Red Devils auf 1:2, ehe der Ex-BVB-Star acht Minuten später in seinem ersten Liga-Spiel seit vergangenem Oktober zum viel umjubelten 2:2 traf. Es war sein erstes Tor für Manchester seit September 2022. Ten Hag strahlte über beide Wangen.

Sancho selbst, der sich zum Ende des vergangenen Jahres zeitweise von allen Social-Media-Aktivitäten zurückgezogen hatte, schrieb kurz nach Schlusspfiff auf Twitter: „Ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe! Die Mannschaft hat einen großartigen Charakter bewiesen und ist im Spiel geblieben. Am Wochenende sehen wir uns wieder.“ (NEWS: Sancho sorgt für Verwirrung im Netz)

Neue Rolle für Ex-BVB-Star unter ten Hag

Es war ein ganz besonderer Abend für den 22-Jährigen. Der gebürtige Londoner litt lange Zeit unter mentalen Problemen, nahm sich selbst eine Auszeit fernab der Mannschaft und arbeitete an geistiger sowie körperlicher Fitness. Anfang Februar gab er im Carabao-Cup gegen Nottingham Forrest sein Comeback.

„Ich habe mehrere Gespräche mit Jadon geführt. Manchmal weiß man nicht, warum oder woran es liegt“, sagte ten Hag noch im Dezember, zeigte sich aber bei Sanchos Rückkehr in die Mannschaft zufrieden mit den Leistungen und deutete eine neue zentrale Rolle für den englischen Nationalspieler an.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Bei Jadon weiß ich, dass er auf beiden Flügeln, aber auch als Nummer Zehn spielen kann. Diese Variabilität gefällt mir. Aber egal wo, die Position muss besetzt sein, darum geht es. Und die Spieler müssen die Disziplin haben, das zu tun, sonst wird es ein Chaos“, forderte der niederländische Coach bei Sky Sports UK ein.

Positiv stimmt ten Hag vor allem, dass das einstige Sorgenkind wieder Spaß am Fußball hat: „Ich habe ihn in den letzten Wochen in Carrington lächeln sehen und ich hoffe, dass er diesen Prozess fortsetzen und einen großen Beitrag zur Saison leisten kann.“ (NEWS: Sancho schlechtester United-Transfer?)

Zudem fand er es großartig, dass „die Fans ihn neu lieben gelernt haben und ich glaube, er hat es genossen. Sichtlich genossen, wieder auf dem Platz zu stehen“, so der 52-Jährige.

United-Fans feiern einstiges Sorgenkind ab

Ein Fan twitterte einen Schnappschuss des United-Coachs, der einen lächelnden Sancho gegen Forrest einwechselt und ihm einen liebevollen Klaps auf den Hinterkopf gibt. Ohne Worte, denn das Bild spricht Bände.

Bei derselben Szene schrieb „Akshay“: „Da wird mir ganz warm ums Herz! #Sancho“. Ein anderer schwärmte nur „STARBOY“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Seinen vierten Saisontreffer gegen Leeds bejubelten die United-Anhänger noch mehr: „Mein Lieblingsmoment von gestern Abend. Sancho erzielt ein Tor und schaut euch das Lächeln an!“ Und „Royo“ schwärmte von Sancho und Lisandro Martinez, sie seien „die besten Spieler“ gewesen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

United-Fan Denise Wachira war sogar emotional sehr ergriffen: „Das rührt mich zu Tränen. 😭😭 Sancho trifft für Manchester United.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ten Hag freut sich mit Sancho und ist voll des Lobes

Manchesters Trainer freute sich ebenfalls mit dem Torschützen: „Er ist wieder da. Ich bin stolz auf ihn. Ich unterstütze ihn, die Trainer und die Mannschaft unterstützen ihn, am Ende muss er es aber selbst machen. Alles liegt in seinen Händen. Wenn er es will, kann er es schaffen.“

Und ergänzte: „Ich genieße es wirklich sehr, zu sehen, wie er spielt, mit so viel Selbstvertrauen. Wir wissen, dass er ein großartiger Spieler ist. Ich denke, er kann immer einen so großen Einfluss auf unser Spiel haben, aber er muss hart arbeiten. Diese Leistung wird ihn motivieren, noch mehr zu erreichen. Ich habe mich wirklich sehr für ihn gefreut. Das wird ihm weitere Stärke verleihen.“ (NEWS: Große Sorgen um Sancho)

Erst recht, nachdem Sancho obendrein nicht für die WM 2022 in Katar berufen wurde. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate vertraute stattdessen anderen Spielern, scheiterte aber mit den Three Lions bereits im Viertelfinale.

Nach all den Strapazen hat sich der Flügelstürmer nun wieder an die Mannschaft der Red Devils herangearbeitet und hofft, allmählich an seine Leistungen in Dortmund anknüpfen zu können.

Die nächste Gelegenheit bietet sich Sancho bereits am 12. Februar, wenn der Tabellendritte der Premier League erneut auf Leeds trifft. Kein schlechtes Omen für den 22-Jährigen, der endlich bei ManUnited durchstarten könnte. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)