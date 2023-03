Am Donnerstag startet die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024. Die besten EM-Quali Gratiswetten und Wettbonus Angebote gibt es hier.

Im kommenden Jahr findet die Europameisterschaft 2024 in Deutschland statt. Welche Mannschaften an dem Turnier teilnehmen, entscheidet sich in der anstehenden EM Quali.

Schon am ersten Spieltag warten interessante Begegnungen auf alle Fußballfans. Deutschland ist als Gastgeber bereits für die EM 2024 qualifiziert und verzichtet daher auf eine freiwillige Teilnahme an der EM Quali.

Passend zum Start der Qualifikation zur Europameisterschaft haben einige Wettanbieter wieder besondere Aktionen geplant. Wir blicken auf die besten EM Quali 2024 Gratiswetten und Wettbonus Angebote.

EM Quali 2024 Gratiswetten & Bonusangebote:

EM Quali 2024 Freebet: 20€ Gratiswette bei Betano

Eine echte EM Quali Gratiswette erhalten aktuell alle Neukunden beim beliebten Buchmacher Betano. Nach der Registrierung und Verifizierung schreibt Betano am Folgetag automatisch eine Gratiswette im Wert von 20€ als Willkommensbonus gut.

Eine Einzahlung ist dafür nicht notwendig. Die EM Quali Gratiswette ist im Anschluss sieben Tage gültig.

Die Gratiswette lässt sich ideal für spannende Begegnungen der EM Quali 2024 einsetzen. Am Donnerstag kommt es beispielsweise zum Duell Italien - England.

Bei einem Sieg von England wartet dabei eine gute Quote von 2.62. Die Three Lions spielten eine starke WM, wo sie sich im Viertelfinale nur knapp Frankreich geschlagen geben mussten.

Darüber hinaus ist der Gesamtkaderwert der Engländer mehr als 400 Mio Euro höher als der von Italien. Die Betano Gratiswette lässt sich daher ideal für den Tipp auf England einsetzen.

AdmiralBet: EM Quali-Wetten absichern

Für alle Spiele rund um die WM-Quali gilt: Geht der Tipp, der mit einem Mindesteinsatz von 10€ gespielt wurde, verloren, so gibt es von AdmiralBet eine Gratiswette in der Höhe von 5€ als Gutschrift.

Bis inklusive 28.3. 2023 kann diese Absicherung der EM Quali-Wetten bei Admiralbet täglich genutzt werden. Die detaillierten Infos hält Admiralbet auf seiner Seite bereit.

Betway Kombijoker: 100€ Freiwette für die EM Quali 2024 nutzen

In den nächsten Tagen stehen viele interessante Begegnungen in der EM Quali 2024 an. Das lädt förmlich dazu ein, verschiedene Spiele und Wetten miteinander zu kombinieren.

Der Buchmacher Betway ermöglicht dir aktuell durch den Kombijoker eine risikofreie Kombiwette zu platzieren. Sollte deine Kombiwette mit mindestens drei Tipps verlieren, so erstattet dir Betway den Einsatz bis zu 100€ in Form von Freebets zurück.

Mit dem Betway Kombijoker lassen sich so ohne Risiko verschiedene, interessante EM Quali Wetten kombinieren. Dafür in Frage kommen direkt mehrere Spiele.

Chillybets Wettbonus für Frankreich - Niederlande einsetzen

Ein echtes Highlight am ersten Spieltag der EM Quali 2024 ist das Aufeinandertreffen von Frankreich und der Niederlande. Die Franzosen scheiterten im WM-Finale 2022 an Argentinien, während die Niederlande bereits im Viertelfinale gegen Messi und Co. verlor.

Beim Duell der beiden Top-Teams gibt es viele interessante Wettoptionen. Wer sich einen lukrativen Wettbonus für die EM Quali Wetten sichern möchte, sollte den Chillybets Bonus in Anspruch nehmen.

Alle Neukunden erhalten bei Chillybets einen Einzahlungsbonus von 100% bis zu 100 €.

Bwin Price Boosts: Mit erhöhten Quoten auf die EM Quali wetten

Der Top-Buchmacher Bwin bietet mit den Price Boosts erhöhte Wettquoten für die EM Quali 2024 an.

Bei der Begegnung Dänemark - Finnland verbessert Bwin die Wettquote auf 4.50, wenn Dänemark gewinnt und beide Teams treffen.

Auch für das Topspiel zwischen Italien und England bietet Bwin einen Price Boost an: Wenn Italien zu Null gegen England gewinnt, gibt es eine verbesserte Quote von 4.75.

Ebenfalls am Donnerstag kommt es zur Begegnung Bosnien-Herzegowina - Island. Wenn beide Teams treffen und insgesamt mehr als 2,5 Tore im Spiel fallen, gibt es durch den Bwin Price Boost eine erhöhte Wettquote von 2.80.

Auch für die weiteren Spiele der EM Qualifikation hat Bwin gute Price Boosts im Angebot. Wer mit erhöhten Quoten auf die EM Quali 2024 wetten will, wird bei dem Top-Bookie definitiv fündig.