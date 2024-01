Transferticker zum FC Bayern - Ex-Bielefelder nach München? Dragusin-Wechsel wohl geplatzt

+++ Top-Thema: Schnappt sich Bayern einen Ex-Bielefelder? (10.31 Uhr) +++

Zurzeit spielt Clauss bei Olympique Marseille und kommt in der aktuellen Saison in 25 Pflichtspielen auf zwei Tore und sieben Vorlagen. Der Rechtsverteidiger konnte bereits Erfahrungen in der Champions-League sammeln und kennt Bayern-Star Kingsley Coman aus der Nationalmannschaft bestens.