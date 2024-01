WWE Royal Rumble nimmt historisches Ende - WrestleMania-Kracher fix!

Der Royal Rumble 2024 im MLB-Stadion der Tampa Bay Rays endete mit einem Szenario, das es in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben hatte: Erstmals seit 1998 gab es bei der 30-Mann-Schlacht eine Titelverteidigung. Cody Rhodes sicherte sich den Platz im Hauptkampf der Megashow WrestleMania 40, indem er am Ende Rückkehrer CM Punk eliminierte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

WWE Royal Rumble: Cody Rhodes fordert Sieger Roman Reigns

Nach einer emotionalen Siegesfeier machte der Sohn der verstorbenen Legende Dusty Rhodes auch sofort klar, welchen Champion er ins Visier hat: Er deutete in die Skybox zu dem seit über 3 1/2 Jahren regierenden Universal Champion Roman Reigns, in Philadelphia steigt also das große Rückmatch zwischen Reigns und Rhodes, der bei der vergangenen WrestleMania in Los Angeles um den erwarteten Sieg betrogen worden war. Reigns verteidigte seinen Titel beim Rumble wie erwartet in einem Vierkampf mit Randy Orton, AJ Styles und LA Knight.