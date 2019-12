Der große Auftritt der NXT-Stars bei der WWE-Traditionsveranstaltung Survivor Series hat sich im Quotenduell mit dem Rivalen All Elite Wrestling bezahlt gemacht.

Zum zweiten Mal in Folge - und zum zweiten Mal überhaupt - hat die wöchentliche TV-Show von NXT den "Wednesday Night War" gewonnen und mehr Zuschauer angelockt (810.000) als die in den USA parallel laufende Sendung AEW Dynamite (663.000).

Trotz des großen Titelmatches zwischen World Champion Chris Jericho und Scorpio Sky fuhr AEW bei TNT die mit Abstand niedrigste Einschaltquote seit dem Sendestart ein, bedingt auch durch den Feiertag Thanksgiving.

Auch die NXT-Quote auf dem USA Network sank im Vergleich zur vorherigen Woche (916.000), mit Blick auf die Umstände jedoch in einem so geringen Maß, dass das Rating als klarer Erfolg zu sehen ist.

Survivor Series halten Interesse an NXT hoch

WWE hatte die NXT-Stars um die Champions Adam Cole und Shayna Baszler bei den Survivor Series als gleichwertig mit den großen Namen von RAW und SmackDown dargestellt und sie den internen Kader-Dreikampf am Ende gewinnen lassen. Diese kreative Entscheidung hat die Neugier auf das NXT-Geschehen offensichtlich hoch gehalten, auch wenn diesmal keine Stars aus RAW und SmackDown mehr dort auftauchten.

Währenddessen hatten die Einschaltquoten von Monday Night RAW (2,11 Millionen) und SmackDown (2,336 Millionen) nach den Series für ihre Verhältnisse enttäuscht, ein Schub durch den Pay Per View war nicht zu bemerken.

Aus Sicht der WWE-Verantwortlichen bleibt im Vergleich mit AEW dennoch der Wermutstropfen: Einmal mehr war AEW in allen Altersgruppen außer bei den Zuschauern über 50 überlegen (wenn auch diesmal knapper als zuletzt). Bei den älteren Fans fiel der direkte Rating-Vergleich so eindeutig für WWE aus (0.4 - 0.25), dass es zum Sieg in der Gesamtabrechnung reichte.

AEW Dynamite vs. WWE NXT - das wöchentliche Rating im Vergleich:

27.11.2019: AEW Dynamite 663.000 - WWE NXT 810.000

20.11.2019: AEW Dynamite 893.000 - WWE NXT 916.000

13.11.2019: AEW Dynamite 957.000 - WWE NXT 750.000

6.11.2019: AEW Dynamite 822.000 - WWE NXT 813.000

30.10.2019: AEW Dynamite 759.000 - WWE NXT 580.000

23.10.2019: AEW Dynamite 963.000 - WWE NXT 698.000

16.10.2019: AEW Dynamite 1,014 Mio. - WWE NXT 712.000

9.10.2019: AEW Dynamite 1,018 Mio. - WWE NXT 790.000

2.10.2019: AEW Dynamite 1,409 Mio. - WWE NXT 891.000