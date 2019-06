Alexander Zverev verpasst beim ATP-Turnier in Halle das Halbfinale.

In Minsk (täglich LIVE im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1) haben die zweiten European Games begonnen. Einen Auftakt nach Maß feierten die deutschen Frauen im 3x3 Basketball. Beendet ist hingegen die Karriere von Fernando Torres, wie der legendäre Stürmer bekannt gab. Auch Matthias Sammer hat aufgehört und wird künftig nicht mehr als TV-Experte arbeiten.

Am Abend wird der 2. Spieltag bei der U21 EM abgeschlossen. England ist dabei nach der Auftakt-Niederlage schon unter großem Druck, Frankreich peilt den zweiten Sieg an.

Das ist passiert

- Fernando Torres beendet Karriere

Endgültiges Aus bei Fernando Torres: Der Spanier beendet seine langjährige Fußballkarriere, das gab er in den Sozialen Netzwerken bekannt. "Nach 18 aufregenden Jahren ist es an der Zeit", sagte er in einem von ihm geposteten Video. (Zum Bericht)

- Sammer macht Schluss als TV-Experte

Matthias Sammer macht Schluss. In einem Statement hat der 51-Jährige bekannt gegeben, seine Tätigkeit als TV-Analyst für den Sender Eurosport an den Nagel zu hängen. Der Aufwand für seinen Experten-Job sei ihm zu viel geworden. (Zum Bericht)

- Cech kehrt zum FC Chelsea zurück

Petr Cech kehrt in neuer Rolle zu seinem ehemaligen Verein FC Chelsea zurück. Wie der Verein am Freitag mitteilte, arbeitet der Ex-Torhüter künftig als Technischer Berater der Blues. (Zum Bericht)

- Baum löst Vertrag auf und wird U20-Nationaltrainer

Der FC Augsburg und Manuel Baum haben sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt. Damit ist der Weg nun frei für den 39 Jahre alten Trainer, der beim Deutschen Fußball-Bund die U20-Nationalmannschaft übernehmen wird. (Zum Bericht)

- European Games gestartet

Die European Games im weißrussischen Minsk haben begonnen. Bereits vor der Eröffnungsfeier gewannen die deutschen Frauen im 3x3 Basketball gegen Rumänien. Auch im Bogenschießen haben die Wettbewerbe bereits angefangen. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel fährt hinterher

Trotz zahlreicher neuer Teile an seinem Ferrari fährt Sebastian Vettel in der Formel 1 der Spitze weiter hinterher. Im Freien Training zum Großen Preis von Frankreich kam der Deutsche am Freitag nicht über Rang vier hinaus. Vettels Rückstand auf den Finnen Valtteri Bottas im Mercedes betrug 0,728 Sekunden. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev verliert Krimi

Alexander Zverev hat nach einem Krimi das Halbfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen verpasst. Der 22-Jährige aus Hamburg verlor am Freitag im Viertelfinale gegen David Goffin nach 2:16 Stunden mit 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). (Zum Bericht)

- Golf: Inder schafft Hole in One in München

Volltreffer bei den BMW International Open (LIVE im TV auf SPORT1): An Tag zwei gelang dem indischen Golfer Gaganjeet Bhullar ein besonders wertvoller Schlag. An Loch 17 glänzte er mit einem Hole in One und darf sich nun zur Belohnung über einen nagelneuen BMW M8 freuen. (Zum Bericht)

- Handball: Hammergruppe für Deutschland bei der Frauen-WM

Die deutschen Handballerinnen haben bei der Auslosung für die Weltmeisterschaft in Japan (30. November bis 15. Dezember) eine Hammergruppe erwischt. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener trifft in der Vorrundengruppe B auf den aktuellen Welt- und Europameister Frankreich sowie die Ex-Champions Dänemark, Südkorea und Brasilien. Fünfter Gegner wird in der japanischen Provinz Kumamoto Australien sein. (Zum Bericht)

- NHL: Ducks verlängern mit Holzer

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer bleibt ein weiteres Jahr in der NHL. Der 31-Jährige unterzeichnete bei den Anaheim Ducks einen neuen Einjahresvertrag und startet damit in seine achte NHL-Saison. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Rekordsieger Ägypten eröffnet Africa-Cup

Anders als bisher findet der Afrika-Cup 2019 nicht Anfang des Jahres statt, sondern an den Spielplan der großen europäischen Ligen angepasst in den Sommermonaten nach Saisonende. Im Eröffnungsspiel bekommt es Gastgeber und Rekordsieger Ägypten mit Außenseiter Simbabwe zu tun (Afrika-Cup: Ägypten - Simbabwe, ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

