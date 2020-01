Im tragischen Tod von Kobe Bryant gibt es neue Erkenntnisse. Sein Tod wurde derweil offiziell bestätigt.

In England kommt es im League Cup zum Manchester-Derby zwischen City und United.

Passend zu diesem Fußballfest gibt es weitere gute Nachrichten für die Skyblues. Leroy Sané hat zum ersten Mal nach seinem Kreuzbandriss wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert.

Für den deutschen Fußball gibt es hingegen eine traurige Nachricht. "Fußballgott" Alexander Meier hat nach 19 Jahren sein Karriereende verkündet.

Die 2. Bundesliga startet unter anderem mit dem VfB Stuttgart, Karlsruher SC und dem Dresdner SC durch.

Das ist passiert

- FC Bayern München: Keine weiteren Transfers

Álvaro Odriozola wird die einzige Neuverpflichtung des FC Bayern im Winter bleiben. Der Rekordmeister setzt stattdessen auf seine Rückkehrer. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: St. Pauli und Hannover gehen baden

Bochum verliert mit einem Feldspieler im Tor gegen Tabellenführer Bielefeld. Wiesbaden sammelt wichtige Punkte. Hannover 96 und St. Pauli gehen baden. (Zum Bericht)

- Hubschrauber-Tragödie: Bryants Leichnam geborgen - Tod offiziell bestätigt

Der Unfalltod von NBA-Legende Kobe Bryant beschäftigt auch die Behörden. Sie präsentieren weitere Ermittlungsergebnisse und schildern den Funkkontakt zum Piloten. (Zum Bericht)

- Australian Open: Zverev zum ersten Mal im Grand-Slam-Halbfinale

Alexander Zverev steht erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Gegen Stan Wawrinka dreht er bei den Australian Open nach fiesem Fehlstart mächtig auf. (Zum Bericht)

- Australian Open: Halep und Muguruza im zweiten Halbfinale

Das zweite Halbfinale im Damen-Einzel der Australian Open steht. Am Donnerstag spielen Garbine Muguruza und Simona Halep um den Einzug ins Finale. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas Mavericks gehen unter

Die Dallas Mavericks verlieren gegen die Phoenix Suns klar. Devin Booker überragt bei Phoenix, Luka Doncic erreicht als einziger Mav Normalform. (Zum Bericht)

- Fußball: Alex Meier beendet seine Karriere

Alexander Meier erklärt nach 19 Jahren seinen Rücktritt vom Fußball. Nach seiner letzten Station in Australien ringt er sich schweren Herzens zu diesem Schritt durch. (Zum Bericht)

- Hertha BSC: Kalou schießt gegen Klinsmann

Salomon Kalou kritisiert Jürgen Klinsmann. Im Umgang mit ihm mangelt es ihm vor allem an Respekt. Er betont, dass er dem Team immer noch helfen kann. (Zum Bericht)

- Manchester City: Sané mit nächstem Comeback-Schritt

Leroy Sané macht den nächsten Schritt zum Comeback. Nach seinem Kreuzbandriss absolviert der Außenstürmer erstmals wieder ein komplettes Training mit der Mannschaft. (Zum Bericht)

- League Cup: Villa zu stark für Leicester

Im Halbfinale des League Cups setzt sich Aston Villa gegen Leicester City durch. Damit wirft das Team nach Liverpool das nächste Top-Team der Premier League raus. (Zum Bericht)

- Coppa Italia: Calhanoglu und rettet Milan

Im Viertelfinale der Coppa Italia rettet der Ex-Leverkusener Hakan Calhanoglu den AC Milan in die Verlängerung. Mit seinem zweiten Treffer sorgt er für die Entscheidung. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Erster Gladbach-Profi mosert

Als Tabellenzweiter fährt Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Topspiel nach Leipzig. Vor dem Kracher hegt ein Kicker klare Ansprüche auf die Startelf. (Zum Bericht)

- Volleyball: Bittere Heimpleite für Berlin

In der Volleyball Champions League unterliegen die Berlin Recycling Volleys daheim Fakel Novy Urengoy. Erst im fünften Satz fällt die Entscheidung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Der 19. Spieltag mit VfB Stuttgart, Holstein Kiel und Dynamo Dresden

In der 2. Bundesliga geht es nahtlos mit Topfußball weiter. Der VfB Stuttgart muss sich gegen den 1. FC Heidenheim behaupten. (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Danach kommt es zu einem Dreischlag. Holstein Kiel empfängt SV Darmstadt 98. (2. Bundesliga: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98. ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Der Karlsruher SC muss zu einem schweren Auswärtsspiel bei SG Dynamo Dresden. (2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden - Karlsruher SC, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Der VfL Osnabrück komplettiert den Spieltag mit seiner Heimpartie gegen den SV Sandhausen. (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - SV Sandhausen, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- League Cup: Manchester City - Manchester United

Im Halbfinale des League Cups kommt es zum Manchester-Derby. Nach der 1:3-Hinspielniederlage muss United nun bei den Citizens richtig aufdrehen. (League Cup, Halbfinale: Manchester City - Manchester United, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Basketball Eurocup: EWE Baskets empfangen Brescia

Die EWE Baskets Oldenburg stehen in ihrer Gruppe unter Druck. Gegen Germani Basket Brescia muss ein Sieg her, um den Anschluss an die Viertelfinalplätze nicht zu verpassen. (Basketball Eurocup: EWE Baskets Oldenburg - Germani Basket Brescia, ab 19.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Rummenigge und Hainer fordern: Müller zurück zum DFB - Nach seiner Degradierung aus der Nationalmannschaft im vergangenen Jahr und dem schweren Stand unter Niko Kovac blüht Thomas Müller unter Hansi Flick wieder auf.