Darts-WM: Deutsche Sensation knapp verpasst! Dominik Grüllich ausgeschieden

Julius Schamburg 18.12.2025 • 21:23 Uhr Dominik Grüllich verpasst bei der Darts-WM die große Überraschung. Der Deutsche kämpft sich eindrucksvoll zurück, muss sich am Ende aber dennoch knapp geschlagen geben.

Die Sensation um Haaresbreite verpasst! Dominik Grüllich hat sein Erstrundenmatch bei der Darts-WM 2026 nach einem echten Krimi knapp verloren.

Darts-WM: Grüllich ist „froh, dass es vorbei ist“

„Die Enttäuschung ist eigentlich gar nicht so da. Ich bin eigentlich froh, dass es vorbei ist“, gestand Grüllich, der erste Bayer bei der Darts-WM, danach im Interview bei SPORT1: „Aber es war ein sehr schöner Moment.“

Das Spektakel im Ally Pally habe ihn überwältigt, berichtete der WM-Debütant: „Die Eindrücke waren einfach viel zu groß. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht zu sehr in den Fokus reingekommen. Ab und zu war es mal da. Aber dann kam die 83, die war zu oft da. Es ist so überwältigend das erste Mal da oben zu stehen.“

Grüllich kämpft sich eindrucksvoll zurück

Grüllich, die Nummer 98 in der PDC Order of Merit, bekam vom fast 80 Positionen besser platzierten Wattimena zunächst die Grenzen aufgezeigt. Mit 3:1 in Legs sicherte sich „The Machine Gun“ den ersten Satz.

Im zweiten Satz lag Grüllich schnell mit 0:2 in Legs zurück, überzeugte dann aber mit einem 117er Finish (Single-19, Triple-20, Doppel-19). Auf der Doppel-5 schnappte sich der Deutsche das Break und glich zum 2:2 aus. Und Grüllich wurde immer stärker, während Wattimena etwas haderte.

Auf der Doppel-10 sicherte sich Grüllich den Decider und damit auch den Satz. „Er hat sich im Average um vier Punkte gesteigert. Aber das wird nicht reichen. Er muss hier noch einiges auflegen. Aber Wattimena ist sichtlich angeschlagen“, bilanzierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Im dritten Satz hielten beide Spieler zunächst ihren Anwurf, ehe Grüllich mit zwei Darts 82 Punkte checkte (Bullseye, Doppel-16) und damit zum 2:1 in Legs breakte. Wattimena gelang das Rebreak und es ging in den Decider.

Wattimena hadert - dann geht Grüllich die Puste aus

Dort startete Grüllich perfekt und warf seine erste 180 auf der großen Bühne im Alexandra Palace. Wattimena verpasste anschließend auf der Doppel-18 vier Setdarts. Grüllich war zur Stelle und holte sich den Satz.

Dann schien Grüllich „die Puste auszugehen“, wie Marijanovic resümierte. Die nächsten beiden Sätze gingen an Wattimena, der damit auch das Match gewann und sichtlich erleichtert seinen Sieg bejubelte. Direkt der erste Matchdart landete in der Doppel-20. „The Machine Gun“ schnappte sich Grüllichs Hand und reckte sie gemeinsam mit ihm in die Höhe.

Im Drei-Dart-Average spielte Grüllich letzten Endes 81,67 Punkte, Wattimena kam auf 87,28 Punkte im Average. Grüllich traf 32 Prozent seiner Würfe auf die Doppel, auch hier war sein Kontrahent besser (36,1 Prozent).

Wattimena trifft in der zweiten Runde auf Scott Williams. Der Engländer erreichte bei der WM 2024 völlig überraschend das Halbfinale.

Darts-WM: Fünf deutsche Teilnehmer in Runde zwei

Damit stehen fünf deutsche Spieler in der zweiten Runde - der Rekord aus dem vergangenen Jahr ist damit eingestellt.