Darts-WM: Um 00:09 steht auch Schindlers Gegner fest

Um 00:09 deutscher Zeit herrschte endlich Gewissheit: Martin Schindler trifft in der zweiten Runde Darts-WM 2026 auf den Iren Keane Barry!
Nächster Gegner von Schindler fix
Barry gewann das letzte Erstrundenmatch dieser WM gegen den Australier Tim Pusey klar mit 3:0 in Sätzen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)
Darts-WM: Barry gegen Debütanten siegreich
Der Australier Pusey nahm erstmals an der Darts-WM teil und musste für die Weltmeisterschaft extra seinen frechen Spitznamen ändern. Barry sorgte zuletzt selten für Furore auf der Tour.
Letzten Endes behielt Barry aber die Oberhand und spielte dabei 92,84 Punkte im Drei-Dart-Average. Nun trifft die Nummer 55 der PDC Order of Merit auf die deutsche Nummer eins, Martin Schindler.
Barry und Schindler werden am Sonntag die Abendsession eröffnen. Das Match ist für 20.15 Uhr angesetzt.
Schindler überzeugt zum Auftakt
„The Wall“ konnte am Mittwoch sein Auftaktmatch gegen den Engländer Stephen Burton mit 3:1 in Sätzen gewinnen und stellte dabei eine persönliche WM-Bestmarke auf.
In den ersten WM-Tagen waren bereits Arno Merk, Gabriel Clemens, Max Hopp und Ricardo Pietreczko weitergekommen. Ausgeschieden sind Lukas Wenig, Niko Springer und Dominik Grüllich.