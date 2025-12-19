Darts-WM: Um 00:09 steht auch Schindlers Gegner fest

Julius Schamburg 20.12.2025 • 00:11 Uhr Der nächste Gegner von Martin Schindler bei der Darts-WM steht fest. Die Entscheidung fällt erst nach Mitternacht.

Um 00:09 deutscher Zeit herrschte endlich Gewissheit: Martin Schindler trifft in der zweiten Runde Darts-WM 2026 auf den Iren Keane Barry!

Darts-WM: Barry gegen Debütanten siegreich

Der Australier Pusey nahm erstmals an der Darts-WM teil und musste für die Weltmeisterschaft extra seinen frechen Spitznamen ändern. Barry sorgte zuletzt selten für Furore auf der Tour.

Letzten Endes behielt Barry aber die Oberhand und spielte dabei 92,84 Punkte im Drei-Dart-Average. Nun trifft die Nummer 55 der PDC Order of Merit auf die deutsche Nummer eins, Martin Schindler.

Barry und Schindler werden am Sonntag die Abendsession eröffnen. Das Match ist für 20.15 Uhr angesetzt.